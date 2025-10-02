【新製品】向かい合わせの“気まずさ”ゼロ！可動式〈スイングチェックミラー〉10月1日発売

スリーナイン島野株式会社

スリーナイン島野株式会社（大阪市西区）は、ゴルフ練習場向けに可動式ミラー「スイングチェックミラー」を 2025 年 10 月 1 日より発売します。

キャスター付きフレームで任意の打席にわずか 10 秒で設置でき、視線遮蔽パネル＋割れないステンレス鏡で初心者・女性も安心してフォームチェックに集中できます。

製品イメージ使用イメージ“向かい合わせの気まずさ”で集中できない

◆“向かい合わせの気まずさ”で集中できない

◆アンケートでは60％が「プライバシーが保てれば練習頻度が上がる」と回答

◆既存の固定鏡は端打席のみ → 中央打席ユーザーはフォームチェック機会が限定

製品特徴 ─ 3 in 1 で安全＆快適- 視線ストレスをカットするワイドパネル左右からの視線を自然に遮り、“見られている”プレッシャーを解消します。- 割れないステンレスミラー鏡面はガラス比 約 1/3 の軽量ステンレス製。割れリスクが低く、視界クリアに。- マグネット対応でセルフチェックをもっと簡単に。ガイドラインやチェック用の目印を、磁石で自由に貼り付け可能。自分の姿勢をその場で確認でき、練習の効率をぐんと高めます。ユースケース- 初心者・女性打席：人目を気にせず振り切り、継続率アップ製品仕様[表: https://prtimes.jp/data/corp/165990/table/4_1_e6b69aa9986f4fd2453136855d528428.jpg?v=202510020257 ]

※フォーム解析用の協会推奨カメラは本体価格だけで約32万円からと高価です。一方、スイングチェックミラーは手頃な価格で実践でき、電源や専用ソフトも必要ありません。設置や運用コストを抑えられるため、練習場や個人でも容易にお使いいただけます。

モニターの声- 「向かい合わせ打席でも周りを気にせず振れる。練習が楽しい」─ 28 歳 女性ビギナー- 「鏡のおかげでフェースの向きを把握できるため、球筋が安定した。」─ 32 歳 男性 HC12その他での使用シーン

本製品はゴルフ練習場向けに開発されたものですが、ジムやフィットネス施設でのフォーム確認、工場での安全教育や作業姿勢チェック、保育園・幼稚園での子ども向け利用、さらに建築・設計・住宅分野での空間活用など、多様なシーンにも応用が可能です。

発売日・販路

発売日：2025 年 10 月 1 日（水）

販売チャネル：公式 EC

スリーナイン島野株式会社について

ユニークな製品を生み出す金物メーカー！

スリーナイン島野株式会社は、美しく高級感のある製品を お客様にお届けしたいという考えのもと、「装飾」を目的とした金物を製作しています。 独自の実験機を使用して安全試験を行うことで、 安心してお使い頂ける製品作りをしています。 製品やサービスを通じ「新しい価値の創造」と「新しい市場の創出」 によって、国や社会・文化、人類の進歩発展に貢献しています。

会社概要

会社名 ：スリーナイン島野株式会社

所在地 ：〒550-0015 大阪市西区南堀江3-2-17

代表者 ：代表取締役 島野 和弘

事業内容 ：○陳列装飾金物 ○硝子付属金物 ○家具金物 ○建築金物 ○デパート、スーパー等あらゆる店舗で使用されている陳列ショーケースのレール ○棚受等の卸販売など

HP ：https://999shimano.com/

EC ：https://www.999shimano.com/shop/