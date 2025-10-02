『ALKOO by NAVITIME』ペットとのお散歩機能「ALKOO with わんこ」を全ユーザー向けにリリース、さらに新機能も追加！

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西 啓介、本社：東京都港区）は、2025年10月2日（木）より、ウォーキングアプリ『ALKOO by NAVITIME』にて、ペットとのお散歩機能「ALKOO withわんこ」モードを追加し、全ユーザー向けに開放いたします。さらに、「体調管理機能」や、「目的地までの散歩ルート」などの新機能も追加いたします。

「ALKOO withわんこ」は、2024年10月より、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の販売するペット保険「ワンにゃんdeきゅん」契約者向けの付帯サービスとして提供しておりますが、本日より、『ALKOO by NAVITIME』ユーザーならどなたでもお使いいただけるようになります。

本機能は、大切な家族の一員であるペットの健康増進に向け、散歩頻度の向上や適切な距離での散歩を手軽にできるように提供してきましたが、さらなる健康管理に注目し、新たに日々の散歩の記録と共に、日々の様子や食欲、体重などの体調記録をできる「体調管理機能」や、「目的地までの散歩ルート」、「家族間で体調記録共有」などの機能を追加いたします。

■「ALKOO withわんこ」モードの主な機能

・ペットの犬種・年齢や天候に応じた、目的地までの散歩ルート検索（新機能）

・ペットごとの日々の散歩や体調を記録できる「体調管理機能」（新機能）

・複数ペットの登録（最大10頭まで）

・家族間でのペット記録共有

・「PLUS CYCLE」※と連動した散歩時の活動量の測定や、24時間の活動量をもとにしたペットの健康管理サポート

これまではユーザーの決めた距離のルートを提示するのみでしたが、新たに目的地までの散歩ルートを検索できるようにすることで、愛犬との散歩時間をより楽しみながら、ユーザーと愛犬の健康増進・健康維持を続けられるようにしました。

今後は、「ALKOO withわんこ」の利用データを分析し、犬種や年齢ごとに最適な散歩量の提示や、それに合ったルートを自動で提案できるようにするなど、楽しみながら愛犬の健康管理・健康維持をできる機能の拡充を目指してまいります。

なお、目的地までの散歩ルート検索、家族間でのペット記録共有、複数ペットの登録などの一部機能は、プレミアムコース会員（月額400円・税込～）向け機能となります。

また、『ALKOO by NAVITIME』の無料ユーザーであっても「ワンにゃんdeきゅん」のご契約者は、証券番号を連携することで、上記有料機能を利用可能となります。

※日本動物高度医療センター（JARMeC／ジャーメック）が提供する犬猫用活動量計で、別途、デバイス購入（有料）とアプリダウンロードが必要です。

■ウォーキングアプリ『ALKOO by NAVITIME』について

歩くことで健康管理をしたい方や、ウォーキングや散歩など、歩くことに興味がある方に向けた、日々楽しく歩くことをサポートします。歩数・移動距離・消費カロリーを自動計測しグラフで振り返る、「日陰マップ」「日陰ルート」などの様々な機能をご利用いただけます。

▶サービス紹介サイト(https://static.cld.navitime.jp/walkingapp-storage/common/html/service_lp/index.html)

▶iOS(https://itunes.apple.com/jp/app/id911333356)

▶Android OS(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.local.alkoo)

