「POTERI BAKERY -TOKYO-」季節の変わり目に楽しむ、新作ドーナツ3種が10月4日発売

東京フードイノベーション株式会社

10月4日（土）からの生ドーナツラインナップ

生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY -TOKYO-（ポテリベーカリートウキョウ）」は、2025年10月4日（土）より、新作ドーナツ3種を販売開始いたします。

今回の新作は、ビジュアルも一新した「チョコミント」「ストロベリー」「ホワイトチョコ」の3種類。秋のはじまりに、爽やかさとやさしい甘さを楽しめる“ちょっと特別なご褒美ドーナツ”をお届けします。

新作ラインナップ（2025年10月4日発売）

チョコミント（税込490円）チョコミント

ホワイトチョコカスタードにミントの香りを加え、削りチョコをトッピング。爽やかさと濃厚さが絶妙な新感覚の一品です。

ストロベリー （税込490円）ストロベリー

中には甘酸っぱいいちご風味のカスタードをイン。トッピングにはホワイトチョコにいちご原料を加え、さらにフリーズドライいちご顆粒で華やかに仕上げました。

ホワイトチョコ （税込490円）ホワイトチョコ

ホワイトチョコカスタードをベースに、オレンジピールの砂糖漬けをトッピング。大人の甘さと爽やかさを両立しています。

10月から店内ドリンクもリニューアル！

ドリンクメニューをリニューアルし、更に美味しくなったホットカフェラテや新たにディカフェの提供も開始いたします。店内だけでなく、テイクアウトやご自宅でのカフェタイムとしてもおすすめです。

10月は、夏から秋へと気分を切り替える季節。爽やかさと甘さを両立させた新作ドーナツと、リニューアルした美味しいドリンクで、「疲れた日のご褒美」や「休日のほっとひと息」をぜひお楽しみください。

発売日：2025年10月4日（土）

販売店舗：POTERI BAKERY -TOKYO- 三軒茶屋本店

店舗情報

・営業時間 ：11:00～21:00（不定休）

・店舗 ：POTERI BAKERY -TOKYO-

〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目37番4号山本ビルC号

・アクセス ：東急田園都市線 三軒茶屋駅から 徒歩2分

・公式アカウント ：www.instagram.com/poteribakery_tokyo/

・取材に関するお問い合わせ先

info@tokyofoodinnovation.com