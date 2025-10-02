ベーシック、10/9（木）12時よりBtoBマーケティングアカデミー Vol.8「そのコンテンツ、成果出てますか？【成果に繋がるコンテンツ制作】の極意」を開催

株式会社ベーシック

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One（フェレットワン）』を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝）は、10/9（木）12時よりBtoB企業でのマーケティング責任者や担当者に向けたセミナー「そのコンテンツ、成果出てますか？【成果に繋がるコンテンツ制作】の極意」を開催いたします。

セミナー詳細はこちら :https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-academy-vol8

■セミナー概要

「作るだけ」で終わらせない。

点から面へ、AI時代のSEO、そして届け方まで

コンテンツ成果最大化の極意を学べる60分！

「広告費は十分かけているのに、MQLの質が下がってきた。」

「オウンドメディアも運営しているのに、SQLへの転換率が伸び悩んでいる。」

「コンテンツマーケティングに時間をかけているのに、パイプラインへの貢献が見えない。」

多くのBtoB SaaSマーケターが直面している「施策の歩留まり」問題。

その根本原因は、コンテンツが「認知獲得」で止まり、「購買意欲の醸成」まで設計されていないことです。

本ウェビナーではBtoB SaaSマーケティングの最前線で結果を出し続ける実践者が、 再現性の高い成功メソッドを惜しみなく公開します。

■登壇者

天野 央登 氏

テクロ株式会社

代表取締役

テクロ株式会社CEO。学生時代に起業し、留学メディア「交換留学ドットコム」を1年半ほど運用した後、事業売却。そのコンテンツマーケティングの知見を活かして、Webマーケティングの支援事業を開始し、BtoB企業のWebマーケティングをメディア運用と人材育成の面から支援している。主にオウンドメディア運用やSEO、メルマガ・MA活用に詳しい。

當摩 征也 氏

株式会社CINC

マーケティングDX事業本部 ソリューション推進部 マネージャー

CINCが運営するメディア「Marketing Naitve」のインターン生としてCINCに参画し、2020年に新卒二期生として入社。マーケティングや採用担当を経験し、2022年に「Keywordmap」のカスタマーサクセスに異動し多岐業界にわたる企業を支援。現在はカスタマーサクセスグループのマネージャーとして、マネジメント業務も行う。

林 侑平

株式会社ベーシック

ferret事業部 マーケティング部 部長

Web専業広告代理店にてBtoB営業と運用経験を経て、2011年、ベーシック入社。比較メディアのBtoB営業・EC事業の事業責任者を務める。

SaaSプロダクトの事業推進に役割変更した後、カスタマーサクセス部門の立ち上げ・セールス部門の責任者・パートナーサクセス推進室の立ち上げなど様々なPJを立ち上げ、現在はマーケティング部統括に就任。傍ら年間50本以上のセミナー登壇も行う。

https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-academy-vol8

■お問い合わせ先

株式会社ベーシック ferret One運営事務局

TEL：03-6689-8915 Email ：fo_info@basicinc.jp

■『ferret One』について

『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

■株式会社ベーシックについて

「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニーです。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、

ferret事業とrun事業の2事業を展開しています。

▼ferret事業の各サービス

『ferret』：BtoBマーケティングの効率化を実現する支援サービス

『ferret One』：BtoBマーケティングのオールインワンツール

『ferretソリューション』：BtoBマーケティングのコンサルティング支援

『ferretメディア』：Webマーケティングメディア

▼run事業の各サービス

『formrun』：フォーム作成管理ツール

『bookrun』：日程調整自動化ツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：SaaS事業・メディア事業・BPaaS事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/)