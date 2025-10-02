ベーシック、10/9（木）12時よりBtoBマーケティングアカデミー Vol.8「そのコンテンツ、成果出てますか？【成果に繋がるコンテンツ制作】の極意」を開催

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One（フェレットワン）』を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝）は、10/9（木）12時よりBtoB企業でのマーケティング責任者や担当者に向けたセミナー「そのコンテンツ、成果出てますか？【成果に繋がるコンテンツ制作】の極意」を開催いたします。





https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-academy-vol8


■セミナー概要


「作るだけ」で終わらせない。


点から面へ、AI時代のSEO、そして届け方まで


コンテンツ成果最大化の極意を学べる60分！



「広告費は十分かけているのに、MQLの質が下がってきた。」


「オウンドメディアも運営しているのに、SQLへの転換率が伸び悩んでいる。」


「コンテンツマーケティングに時間をかけているのに、パイプラインへの貢献が見えない。」



多くのBtoB SaaSマーケターが直面している「施策の歩留まり」問題。


その根本原因は、コンテンツが「認知獲得」で止まり、「購買意欲の醸成」まで設計されていないことです。



本ウェビナーではBtoB SaaSマーケティングの最前線で結果を出し続ける実践者が、 再現性の高い成功メソッドを惜しみなく公開します。


■登壇者


天野 央登 氏


テクロ株式会社


代表取締役



テクロ株式会社CEO。学生時代に起業し、留学メディア「交換留学ドットコム」を1年半ほど運用した後、事業売却。そのコンテンツマーケティングの知見を活かして、Webマーケティングの支援事業を開始し、BtoB企業のWebマーケティングをメディア運用と人材育成の面から支援している。主にオウンドメディア運用やSEO、メルマガ・MA活用に詳しい。






當摩 征也 氏


株式会社CINC


マーケティングDX事業本部 ソリューション推進部 マネージャー



CINCが運営するメディア「Marketing Naitve」のインターン生としてCINCに参画し、2020年に新卒二期生として入社。マーケティングや採用担当を経験し、2022年に「Keywordmap」のカスタマーサクセスに異動し多岐業界にわたる企業を支援。現在はカスタマーサクセスグループのマネージャーとして、マネジメント業務も行う。






林 侑平


株式会社ベーシック


ferret事業部 マーケティング部　部長



Web専業広告代理店にてBtoB営業と運用経験を経て、2011年、ベーシック入社。比較メディアのBtoB営業・EC事業の事業責任者を務める。


SaaSプロダクトの事業推進に役割変更した後、カスタマーサクセス部門の立ち上げ・セールス部門の責任者・パートナーサクセス推進室の立ち上げなど様々なPJを立ち上げ、現在はマーケティング部統括に就任。傍ら年間50本以上のセミナー登壇も行う。






■セミナーページURL


https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-academy-vol8



