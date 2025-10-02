こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ハウスセゾンエンタープライズ、京都中央信用金庫保証付の「SDGs私募債」を発行
資金調達により地域社会への貢献を実現
株式会社ハウスセゾンエンタープライズ（京都市上京区：代表取締役 奥山 秀昭、以下「ハウスセゾンエンタープライズ」）は、このたび、京都中央信用金庫（京都市下京区：理事長 植村 幸弘）保証付の「SDGs私募債」を発行いたしましたのでお知らせいたします。
■「SDGs私募債」に取り組む背景
京都中央信用金庫保証付の「SDGs私募債」は、企業が資金調達を行う際、発行金額の0.2％相当額をSDGs推進を目的として、同金庫の営業地域内に所在する地方公共団体、教育機関、医療・福祉施設、または公益活動団体へ寄附するものです。
従来の資金調達に「社会貢献」という付加価値を組み合わせることで、地域社会の持続的な発展に寄与する仕組みとなっています。
ハウスセゾンエンタープライズは、創業以来、地域に根差した建物管理事業を展開してまいりました。本私募債の発行を通じて地域社会への貢献をさらに進めてまいります。
■明豊エンタープライズグループのSDGsへの取り組み
明豊エンタープライズグループは、2024年9月に「SDGs宣言」を策定しました。「企業を通じてよりよい社会を建設しよう」という経営理念のもと、住まいと暮らしにおける新たな価値を創造し、社会や環境が抱える課題解決に積極的に取り組んでいます。
ハウスセゾンエンタープライズにおいても、LUUPポート設置による空地活用や、スマート置き配の導入による物流課題の解決など、地域社会に寄与する様々な取り組みを推進してきました。
今回の「SDGs私募債」発行を契機に、今後も建物管理事業を通じて地域に寄り添い、安心で豊かな暮らしを支えるとともに、持続可能な社会の実現に向けて一層尽力してまいります。
■株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 代表取締役 奥山 秀昭 コメント
このたび、京都中央信用金庫様の保証付「SDGs私募債」を通じて資金調達の機会をいただけましたことを、大変光栄に存じます。
明豊エンタープライズグループは昨年「SDGs宣言」を行い、当社でも建物管理を通じて持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めてまいりました。本私募債は、資金調達と同時に地域への寄附を実現できる仕組みであり、地域社会と共に歩む当社の事業姿勢にも合致するものです。
今回の私募債発行を契機に、地域社会やお客様・お取引先の皆様と共に、安心で快適な環境づくりに一層貢献してまいります。
■ハウスセゾンエンタープライズについて
ハウスセゾンエンタープライズは、2014年に設立。2015年に株式会社明豊エンタープライズ（東証スタンダード上場）の子会社となり、現在は京都、滋賀を中心に約2,500 戸の建物管理を行っています。“「住」を通して人と人を繋ぐ”を企業理念に、建物管理をはじめ、修繕工事や不動産賃貸仲介、不動産売買仲介の事業を展開しております。
代表：代表取締役 奥山 秀昭
本社：京都市上京区御車道石薬師通上る二丁目栄町364番地
設立：2014年12月
ホームページ：https://www.saison-ep.com/
事業内容：不動産賃貸事業、建物管理事業、不動産売買・仲介事業、投資用不動産開発事業およびコンサルティング、リノベーション・リフォーム事業、損害保険代理事業
■明豊エンタープライズグループについて
創業57年、物造りにこだわった信頼と実績の東証上場デベロッパーとして、東京23区を中心に200棟を超える“新築1棟投資用賃貸住宅”を供給している株式会社明豊エンタープライズ（東京都目黒区：代表取締役 矢吹 満）を親会社とし、賃貸管理会社の株式会社明豊プロパティーズ(東京都目黒区：代表取締役 竹内 智大)、株式会社ハウスセゾンエンタープライズ（京都府京都市：代表取締役 奥山 秀昭)、建設会社の株式会社明豊エンジニアリング（東京都目黒区：代表取締役 阪本 伸司)、株式会社協栄組（東京都世田谷区：取締役 徳満 亮輔)、海外現地法人の東京明豐開發股份有限公司（本社 台北市中山区：代表取締役 内田 千博）で構成されております。
■株式会社明豊エンタープライズ 会社概要
代表者：代表取締役 矢吹 満
本社：東京都目黒区目黒2－10－11目黒山手プレイス4F,5F,9F
設立：1968年9月9日
ホームページ：https://meiho-est.com/
事業内容：不動産開発事業
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関する プレスお問い合わせ先＞
株式会社明豊エンタープライズ 広報：白井、花村、宮下 TEL：03-6699-7660 E-mail：media@meiho-est.co.jp
