固体電池市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月25に「固体電池市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。固体電池 に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
固体電池市場の概要
固体電池市場に関する当社の調査レポートによると、固体電池市場規模は 2035 年に約 347 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 固体電池市場規模は約13 億米ドルとなっています。固体電池 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 35.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、固体電池のセカンドライフ拡大の拡大は、競争優位性を獲得するために固体電池市場の普及率を加速させています。リチウム、コバルト、その他多くの金属の回収はリサイクルが容易であるため、サプライチェーン管理への依存度が低く、世界市場のリサイクル規制にも適合しています。例えば、固体電池の普及率の上昇により、リサイクル能力は2030年までに1450GWh以上拡大すると予測されています。
全固体電池に関する市場調査では、世界各地の電気自動車市場の拡大に伴い、市場シェアが拡大することが明らかになっています。当社の調査レポートによると、電気自動車の販売台数は2023年に13百万台以上急増し、2030年までに約44百万台に達すると予想されています。高級電気自動車における全固体電池の普及率は、2035年までに18%に達すると予想されています。
しかし、今後数年間は規制上のハードルが市場成長を抑制すると予想されています。世界市場における安全基準認証に関する複雑な規制要件は、承認プロセスを遅延させる原因となることがよくあります。例えば、国連輸送規制法に基づくUNECE提案に基づく詳細な文書提出の要件は、全固体リチウムイオン電池メーカーの認可を遅らせています。
固体電池市場セグメンテーションの傾向分析
固体電池市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、固体電池の市場調査は、電池タイプ別、容量別、材質別、充電性別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
容量別に基づいて、20mAh未満、20mAh－500mAh、500mAh以上に分割されています。このうち、20mAh－500mAhセグメントがリードしており、2035年までに世界市場シェアの62.6%を占めると予想されています。最適なパフォーマンスウィンドウと支配的な技術への依存により、世界市場では20mAh－500mAhの需要が高まっています。終日のサービスが保証され、電子機器内で軽量で高い安全基準も維持されています。スマートウォッチやヒアラブルデバイスなどのデバイス内のスペース制約要因により、超薄型プロファイルである20mAh－500mAhの使用が増加しています。スマート消耗品電子機器セグメントの75%以上が、20mAh－500mAh容量の固体電池を搭載しています。
