Flytxt、2025年Gartner（R） Magic Quadrant（TM）でCSP顧客・業務向けAIのニッチプレーヤーを2年連続で受賞





ドバイ、アラブ首長国連邦, 2025年10月2日 /PRNewswire/ -- 通信業界およびその他サブスクリプション型ビジネス向けのエンタープライズAIを提供する大手企業であるFlytxtは、2025年Gartnerマジック・クアドラントでCSP顧客・業務向けAIのニッチプレーヤーに2年連続で選出されました。FlytxtのAIは、数兆単位のリアルワールド・データを使って大規模に学習し、セールス＆マーケティング、商品＆価格設定、カスタマーケアなど、CSPに大きなインパクトを与える意思決定や行動を促すことを目的として構築されています。



Flytxtは、CSPが顧客エンゲージメントを次のレベルに引き上げる後押しをするエージェント型AIシステム「Niya-X」を最近リリースし、AIソリューションのポートフォリオを強化しました。Niya-Xを導入することで、エンゲージメントがより会話的かつプロアクティブで、コンテキストを意識した自律的なものになり、人間の介入を減らしながら、アクションのスピードと精度を上げることができます。また、汎用AIやカスタムAIよりも迅速に、CSPの戦略、戦術計画、行動を市場ダイナミクスや顧客行動の変化に適応させることができるようになります。

「Gartnerのマジック・クアドラントを2度受賞したことは、当社の差別化された市場展開の真価を立証しています」とFlytxtの最高経営責任者（CEO）のヴィノッド・ヴァスデヴァンは述べています。「CSPは、意思決定のスピードと効率が顧客と製品の成果を直接形作るデジタルマーケットプレイスとしての役割がますます大きくなってきています。当社は、この新しいパラダイムにおいてFlytxt AIの採用がしっかりと進んでおり、自律的な意思決定と行動を促進することで、一方では提供する商品ラインナップが最適化され、他方ではお客様とのエンゲージメントと消費が促され、大規模な価値創造が加速していくと見ています」

Flytxtは、50カ国以上の75のCSPを含む80社以上の企業と提携しており、測定可能なビジネス成果を促進する狙いで、日常の意思決定ワークフローにAIを組み込む支援を行っています。

Gartner『CSP顧客・業務向けAIのマジック・クアドラント』プルキット・バンデイ、アムレシュ・ナンダン、ウィル・ライス、ムーニシュ・ライ共著、2025年8月26日

GARTNERは、米国およびその他の国におけるGartner, Inc.および／またはその関連会社の登録商標およびサービスマークであり、また、MAGIC QUADRANT（マジック・クアドラント）はGartner, Inc.および／またはその関連会社の登録商標で、本リリースでは許可を得て使用しています。無断転載を禁じます。Gartnerは、自社のリサーチ出版物に記載されているベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジーの利用者に対して、最高の格付けまたはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。Gartnerのリサーチ出版物は、Gartnerのリサーチ組織の意見で構成されるもので、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは本リサーチに関して、明示または黙示を問わず、商品性または特定目的への適合性を含む一切の保証を否認します。

