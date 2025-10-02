【LINEヤフー】2025年度上半期における海外事業ハイライト

LINEヤフー株式会社

LINEヤフーは、コミュニケーションアプリ「LINE」を世界約230の国と地域で提供しており、海外事業は主に台湾とタイを主要市場として展開しています。それぞれの国・地域の文化や慣習を尊重し、徹底したローカライズ（ハイパーローカライゼーション）を行うことで、現地のニーズに合わせたサービスと事業を展開してきました。その結果、多くのユーザーに支持され、生活のあらゆる側面をサポートする「ライフプラットフォーム」として定着しています。

2025年度上半期（2025年4月～9月）の海外事業関連の案件・取り組みとして、技術カンファレンス「Tech-Verse 2025」、タイ事業の進捗、「LINE」トークの新機能やマッチパズルゲームなどについてお知らせします。

1. 技術カンファレンス「Tech-Verse 2025」の開催

6月30日と7月1日の2日間、技術カンファレンス「Tech-Verse 2025」を東京の本社で開催しました。LINEヤフーおよびグローバルを含むグループ企業のエンジニア・デザイナー・プロダクトマネージャーが12領域131のセッションを実施し、オンラインおよびオフラインで7,200名以上が参加しました。2日目のGlobal CTO Sessionでは、上級執行役員 CTO（Chief Technology Officer） 朴 イビンに加え、韓国のLINE Plus、台湾のLINE Taiwan Limited、タイLINE ThailandからCTOが登壇し、各国・地域の規制や市場特性を考慮したローカライゼーションを実現するための開発の在り方や、エンジニアリング組織のグローバル協業の具体例などについてご紹介しました。

2. 事業戦略説明会のイベントレポートを公開！新サービスが続々と提供開始

人口約6,605万人※1に対して、「LINE」のユーザーが5,400万人※2のタイで、今年3月に実施した事業戦略説明会「LINE CONFERENCE THAILAND 2025（以下、「LCT25」）」のイベントレポート記事を公開しました。タイ市場における「LINE」関連事業を紹介しているほか、LINE Thailand最高執行役員のノーラシット・シティベクビチットがカンファレンスの意義や今後の展望についても語っています。なお、ノーラシットは、7月にCEO（最高経営責任者）に就任しました。また、LCT25で発表された3つの新サービスは、月額制サービス「LINE PREMIUM」とデジタルギフトサービス「LINE GIFT」が7月に、オンライン診療プラットフォーム「LINE HEALTH」は9月に正式ローンチしました。

※1 2023年時点。内務省の公表データより引用

※2 2025年6月末時点の月間アクティブユーザー数。iOSとAndroid端末におけるLINEの利用者数から、同じ電話番号で認証された別の端末の利用者数などを除いた数値

3.「LINE」トークの新リアクション機能をグローバルリリース！

5月に、「LINE」においてユーザーが保有する全ての絵文字をトークのリアクションとして使用できる新機能を日本、台湾、タイを含むグローバルで提供開始しました。6種類のデフォルトのリアクション絵文字だけでなく、世界的に有名なIP（Intellectual Property）の公式絵文字から「ちいかわ」「うさまる」「ピスケとうさぎ」などのクリエイター絵文字まで、「リアクション機能」として使用できるようになっています。開始から3か月で全世界のリアクション送信数が44億回を突破するなど、国内外での利用が好調に推移しています。プロジェクトマネージャーにインタビューしたブログ記事では、新機能リリースの背景やユーザーの反応、今後の展望などをお話ししています。

4. LINEヤフー通訳チームが支えるグローバルコミュニケーション

グローバル組織であるLINEヤフーでは、さまざまな国や地域のメンバーが働いています。大きなシナジーを生み出すために、言語の壁を越えるコミュニケーションは不可欠です。英語通訳チームと韓国語通訳チームのメンバーのインタビュー記事では、「なぜ通訳を人間が担うのか」、「通訳という仕事における意義と苦労」など、現場の声をお届けしています。

5. マッチパズルゲーム「LINE マッチフライト」を日本・タイ・台湾・香港・インドネシアでグローバルリリース！

6月に、新作マッチパズルゲーム 「LINE マッチフライト」を日本をはじめとしたアジア5地域（日本・タイ・台湾・香港・インドネシア）に向けてグローバルリリースしました。3つのブロックをつなげて消すというかんたん操作でスピーディーにサクサク遊べる爽快感が魅力の新作3マッチパズルゲームで、主人公である「フランク」とともにステージをクリアしてMAPを拡げ、「LINE マッチフライト」の世界を楽しむことができます。

6. 台湾およびタイの子会社の連結化

4月に台湾でインターネット専業銀行「LINE Bank」を運営するLINE Bank Taiwan Limitedを連結化する予定を発表しました。「LINE Bank」は、2021年4月にサービスを開始し、今年6月末時点で口座数210万を突破しました。友だち間送金、デビットカード、当座預金・定期預金、定額個人ローン、外国為替、資産管理、損害保険などのサービスを提供しています。9月には、タイでフードデリバリーなどを手掛けるLINE Man Corporation PTE. LTD.を連結化する予定も発表しました。傘下の企業とともに、タイでフードデリバリ―を中心としたオンデマンドサービス「LINE MAN」事業、決済金融サービス「LINE Pay」事業、加盟店向けデジタルソリューション「Wongnai」事業などを提供しています。

