カメヤマ株式会社がイタリア発フレグランスブランド「MILLEFIORI（ミッレフィオーリ）」の日本総販売代理店契約を締結

カメヤマ株式会社

ローソク・線香の製造販売を手掛けるカメヤマ株式会社（代表取締役会長兼CEO谷川花子）は、

このたびイタリア・ミラノ発のフレグランスブランド「MILLEFIORI（ミッレフィオーリ）」と

日本総販売代理店契約を締結し、2025年秋より全国で販売を開始いたします。

■日本で展開する3シリーズ

MILANO（ミラノ）シリーズ

ブランドを象徴するリードディフューザー。色彩、優雅さ、香りの構成など個性豊かなラインナップ。日常の空間に溶け込みながらも、印象的に漂う洗練された香りが魅力です。

ミラノディフューザー

内容量：約100ml

全13種

\4,400(税込)

SELECTED（セレクティッド）シリーズ

ミニマルなラインと上質な質感が、サテンガラスの優雅な輝きを引き立てるディフューザー。

香料を贅沢に用い、より豊かで奥行きある香りでインテリア性も高く、ギフトにも最適です。

セレクティッドディフューザー

内容量：約100ml

全6種類

\5,500(税込)

各シリーズそれぞれ香りのリフィルのご用意がございます。ICON（アイコン）シリーズ

ドライブ中の空間を洗練された香りで演出し、移動時間をより豊かなひとときにしてくれるカーディフューザー。特許取得済みの機能的なクリップは、簡単に取り付け可能。

カーディフューザーICON

全7種類

\2,640(税込)

■ブランド紹介

「MILLEFIORI（ミッレフィオーリ）」

ミッレフィオーリは「千の花」という名の通り、花々や自然からインスピレーションを得た香りをアーティスティックに調合するブランドです。ファッションとデザインの世界の中心地とも呼ばれるイタリアのミラノで1999年11月に創設。リードディフューザーをはじめ、空間を演出する様々なフレグランスアイテムを提供しています。洗練された豊かな感性で創造したデザインと香りによって空間全体を包み込み、日常の中に特別なひとときを提供するフレグランスブランドとして世界50ヶ国以上で愛されています。

■販売情報

【販売開始時期】2025年秋予定

【販売チャネル】

カメヤマ直営店・公式オンラインショップ、Amazon公式ショップ【公式】MILLEFIORI MILANO JAPANに加え、全国の厳選された店舗にて展開いたします。

■カメヤマキャンドルハウスとは

1927年に創業したローソク製造メーカーのカメヤマ株式会社のインテリア雑貨・ブライダル部門です。「暮らしに癒しとぬくもりを」をコンセプトに、まもなく創業100年をむかえるメーカーの製造ノウハウ、海外ブランドとのパートナーシップの両方を活かしたウエディングやパーティー、日常生活の中での様々なシーンを彩る“キャンドルのある風景”を提案しています。表参道（港区南青山4-25-12）にキャンドルスクールを併設した直営キャンドルショップがございます。

カメヤマキャンドルハウスHP

https://k-design.kameyama.co.jp/

カメヤマキャンドルハウス インターネットショップ

https://www.kameyama-candle.jp/ec/shop/index.htm

カメヤマキャンドルハウスInstagram

https://www.instagram.com/kameyama_candle_house/