ネクスティ エレクトロニクス、「CEATEC 2025」にて高精度屋内位置測位システム「ZEROKEY」を展示

株式会社ネクスティ エレクトロニクス

株式会社ネクスティ エレクトロニクス（本店：東京都港区、代表取締役社長：山田 強、以下、当社）は、2025年10月14日（火）～10月17日（金）に幕張メッセで開催される「CEATEC 2025」の一般社団法人LBMA Japan様ブース内にて、ZeroKey Inc.（本社：カナダ、創業者兼CEO：Matthew Lowe）の高精度屋内位置測位システム「ZEROKEY」を展示します。

-展示内容：高精度屋内位置測位システム「ZEROKEY」

ZEROKEYは、米国特許取得済みである独自の超音波技術を活用し、誤差±1cmという世界最高レベルの精度で屋内位置測位を実現するソリューションです。従来困難だった3次元（X、Y、Z軸）での空間認識を可能にし、工場・倉庫など高精度な空間認識が求められる現場での活用が期待されています。

主な特長：

誤差±1cmの高精度測位3D空間表示・距離測位が可能地図作成不要のキャリブレーションツール

本展示ではリアルタイムでの3D測位のデモに加えて、人員の安全確保と位置把握を目的とした3D仮想フェンスのデモなど製造現場での具体的な活用例を紹介し、実際に体験することができます。

-「CEATEC 2025」について

あらゆる業種・産業を網羅した「Society 5.0のショーケース」「デジタルイノベーションの総合展」を掲げる展示会です。昨年度は11万人以上が来場し、808社/団体が出展しました。

会期：2025年10月14日（火）～10月17日（金）

展示会サイト：https://www.ceatec.com/ja/

-当社展示ブースロケーション：

幕張メッセ ホール5 パートナーズ&グローバルパーク 小間番号：5H018（一般社団法人LBMA Japan様ブース内）

ブースページ：https://ceatec.com/nj/exhibitor_detail_ja?id=1669

LBMA Japan様ブースのイメージ図

■会社概要

会社名：株式会社ネクスティ エレクトロニクス

所在地：東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル

ネクスティ エレクトロニクスは、豊田通商グループのエレクトロニクス商社として、車載分野ではトップクラスの規模を誇ります。自動運転などの最先端技術を、他の産業分野に積極的に展開することで、技術・商材を中心に、幅広い分野でお客さまや社会のニーズに応え、社会課題の解決に貢献しています。また、豊田通商グループのグローバルネットワークを活用し、地域や分野を超えた最適なソリューションを提供しています。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

ネクスティ エレクトロニクス HP: https://www.nexty-ele.com