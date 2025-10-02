【PIMENTE（ピモンテ）】モデル・五明祐子氏との待望のコラボレーション！日常や旅先で活躍するバッグ２型が完成。
オリジナルに加え国内外から念入りにセレクトしたジュエリーやシューズ、バッグなどの服飾雑貨を展開する「PIMENTE（ピモンテ）」は、絶大な人気を誇るモデル・五明祐子氏とコラボレーションしたバッグ２型を発売いたします。
「日常にも、旅先でも活躍するバッグがほしい」そんな思いから、生まれたのが”カーゴ ボストンバッグ”。1～2泊の旅にも十分な収納力、飛行機の機内にも持ち込めるサイズ感、そして大人が持ちたくなる佇まいをめざして、細部までこだわりました。
また、「旅にスリ対策は必須！」というリアルな会話から生まれたのが”ノートショルダーバッグ”。
デザイン面では、ミニマルさの中にほんの少しアクセントを。だらんと垂れる長めのストラップや、ニュアンスのあるカラーで個性を添えて。どこにポケットがあると安心か？何がどのくらい入る？など、
手持ちの荷物を実際に入れながら細部までこだわり完成いたしました。
同じレザーを使った”カーゴ ボストンバッグ”と”ノート ショルダーバッグ”の2型ですが、印象が似すぎてしまわないよう、あえてショルダーにはダークブラウンのみを共通カラーとし、異なる色展開にいたしました。
五明祐子氏×ピモンテ コラボレーション概要
＜先行予約販売日＞
ピモンテオンラインストア：
2025年10月2日（木）19時00分～2025年10月10日（金）12時00分
＜発売日＞
ピモンテオンラインストア：2025年10月23日（木）12時00分～
ルミネ新宿店：2025年10月23日（木）11時～
＜Special Instagram LIVE＞
2025年10月2日（木）19時00分～
モデル五明祐子氏とピモンテ ディレクター本間利絵、
更にゲストには、パリを拠点に多方面で活躍されるヒロコ・鈴木＝ルレさんを迎え
インスタグラムライブを開催いたします。
配信アカウント： @gomyoyuko(https://www.instagram.com/gomyoyuko/)
＜商品について＞
H/26、W/42、D/19.5
カーゴ ボストンバッグ
旅にも日常にも。洗練と機能を兼ね備えた、大人のためのボストンバッグ。1～2泊の旅行にも対応できるボストンバッグは、イタリアンレザー特有の自然な光沢感がありながらも、つやっとしすぎない上質でこなれた風合い。Wジップで南京錠付きの仕様は防犯面でも安心。ファスナーはサイド下まで大きく開き、荷物の出し入れもスムーズに。内側にはノートPCを収納できる広めのサイドポケットも備え、旅にも出張にも頼れる存在です。
カラー：ダークブラウン、ネイビー
価格：99,000円（税込）
H/16、W/30、D/7
ノート ショルダーバッグ
旅先での街歩きや機内移動でも頼れるノート型ショルダーバッグ。ボストンと同じ上質なイタリアンレザーを使用。すっきり見えるノート型の本体に、あえて長くとったショルダーストラップがデザインのアクセントに。ファスナーの開閉・外ポケットが体側にあり、斜め掛けでもしっかりフィット。スリや盗難対策にも配慮しています。ペットボトル、財布、ポーチ、ハンドタオルなどがちょうど良く収まるサイズ感も魅力です。
カラー：オフホワイト、ダークブラウン、ボルドー
価格：44,000円（税込）
PIMENTE :
https://pimente.jp/
五明祐子氏 PROFILE
1973年2月9日生まれ 神奈川県横須賀市出身、湘南在住。
AB型 18歳の時に雑誌non-noモデルとしてデビュー後、数々の女性誌やCM、広告に出演。最近はテレビやトークイベント、ファッションブランドとのコラボ、プロデュースを手がけるなど活躍の場を広げている。 またInstagramでも大人カジュアルなコーディネートを発信中。 2020秋に始めた公式YouTube GOMYO CHANNEL では自身のファッションやライフスタイルを動画で紹介している。
@gomyoyuko(https://www.instagram.com/gomyoyuko/)
【PIMENTE（ピモンテ）】について
Highlight is yours.
フランス語で「スパイスを効かせる」を意味するPIMENTE/ピモンテ。料理の味つけのように、おしゃれもどんなアイテムをどう取り入れるかで印象が変わっていきます。
PIMENTEが取り揃えるのは、オリジナルに加え国内外から念入りにセレクトしたジュエリーとシューズ、バッグの数々。取り入れ方のわかるレシピも参考に、“いつもの”スタイルをスパイスアップしてみませんか。
＜ONLINE STORE＞
https://pimente.jp/
＜OFFICIAL INSTAGRAM＞
https://www.instagram.com/pimente_jp/
https://www.instagram.com/pimente_style/
＜LUMINE SHINJUKU＞
https://pimente.jp/pages/shop