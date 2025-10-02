世界基準のテノール「ジョン・健・ヌッツォ」が銀座BASE GRANBELLにて特別なLIVEを2025年10月13日(月・祝)に開催！「チケットペイ」にて販売開始！

株式会社ペイメントフォー

ジョン健ヌッツォ ～世界基準のテノール、BASE GRANBELLのステージに降り立つ～

ウィーン国立歌劇場での鮮烈なデビュー、メトロポリタン歌劇場への招待-

世界の檜舞台を知るテノール、ジョン健ヌッツォが銀座・BASE GRANBELLに初登場。

9mの吹き抜けが生む開放的な音響空間で、その声はさらなる自由を得る。この一期一会の響きを体感できるのは今だけ-必聴の夜をお見逃しなく。

2025年10月14日(火・祝)

銀座BASE GRANBELLにて開催!!

お問合せ：

TEL：070-3316-8063

mail：info@basegranbell.jp

ジョン・健・ヌッツォ

【Official Site】https://www.jkn-tenorissimo.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/reel/DPHBcgEE_qI/?igsh=dTY1ZGNkb2lucTV5

■イベント詳細

【開催日時】2025年10月13日(月・祝)

【会場】銀座BASE GRANBELL

【出演】

ジョン健ヌッツォ

朝田拓馬(G)、石川 智(Dr&Parc)、成田祐一(Pf)、織原良次(B)

【チケット】

8,000円 ※1ドリンク付

https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=58173

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーで

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

株式会社ペイメントフォー

チケットペイグループ

mail：ticket@paymentfor.com