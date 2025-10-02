帝国ホテル 京都 2026年3月5日（木）開業 11月17日（月）午前11時より宿泊予約受付開始 ※インペリアルクラブ会員先行予約は11月11日（火）午前11時より

株式会社帝国ホテルは、2026年3月5日（木）に開業する「帝国ホテル 京都」の宿泊予約受付を、2025年11月17日（月）午前11時より開始いたします。

（インペリアルクラブ会員先行予約は2025年11月11日（火）午前11時より）

◇

帝国ホテル 京都は、祇園ならではの「非日常」の世界観と、帝国ホテルが考える「寛ぎ」を共存させ、京都、日本各地、世界から訪れるゲストとともに本物の文化と最も優れたサービスと商品を追求していく、新しい時代を担うスモールラグジュアリーホテルです。国の登録有形文化財である弥栄会館の建築意匠を受け継ぎながら、歴史的景観と調和するホテルとして、京都・祇園の文化や風情と響き合う滞在体験を提供いたします。

客室は、本棟・本棟保存エリア・北棟という異なる建築構造を持つ 3エリアで展開します。本棟は、弥栄会館の歴史的なシルエットと建築様式を継承し、現代にその美しさを伝える建物です。特に南西面に位置する本棟保存エリアの客室は、弥栄会館時代の柱や窓枠など、当時の面影を残しています。また、祇園の町並みと調和するよう増築された北棟の客室には、帝国ホテルブランドとして初めて畳を設えました。

これら3つの異なるスタイルの客室で、祇園の歴史や風情、そして日本の伝統美を感じながら、心ゆくまで特別な時間をお過ごしいただけます。客室は、シグネチャースイート、スイート、ジュニアスイート、グランドプレミア、プレミアの5カテゴリで、全55室をご用意いたします。ご予約は、公式HPまたはお電話から承ります。

□帝国ホテル 京都 宿泊予約 概要

予約開始：2025年11月17日（月）午前11時

※インペリアルクラブ会員のお客様は2025年11月11日（火）午前11時より

インペリアルクラブ会員とは：インペリアルクラブ会員、グレース会員、インターナショナル会員を含みます。

ご予約方法： 公式HP、またはお電話にて承ります。

【公式HP】https://www.imperialhotel.co.jp/kyoto

【一般予約ダイヤル】

11/17（月） 11:00 ～ 12/12（金）

TEL. 03-3539-8590

（月～金 10:00～17:00 ※祝日を除く）

12/15（月）～

TEL. 075-531-0117

（月～金 10:00～17:00 ※祝日・12/31～1/4を除く）

【会員予約専用ダイヤル】

11/11（火） 11:00 ～

TEL. 0120-208-111

（月～金 10:00～17:00 ※祝日・12/31～1/4を除く）

宿泊料金：公式HPよりご確認いただけます。

客室の概要：

※シグネチャースイートはバルコニーを含む広さです。

■シグネチャースイート

帝国ホテル 京都を代表するシグネチャースイートは弥栄会館の記憶を継承し、祇園の町並みや京都の山々を望む唯一無二の空間を兼ね備えた「インペリアルスイート」と「ペントハウススイート」、祇園甲部歌舞練場の正門や玄関棟などを間近に感じられる「弥栄スイート」の計3部屋でご用意いたします。こだわりの自然素材で設えた客室と、帝国ホテルのおもてなしが織りなす五感を満たす贅沢をご堪能いただけます。

■スイート

本棟保存エリアに位置し、弥栄会館の窓枠や柱に残された建築的な特徴を受け継ぎつつ、現代の洗練されたラグジュアリーを融合した特別な客室で、上質な寛ぎと心に深く刻まれる滞在体験をご提供いたします。

■ジュニアスイート

本棟の客室からは、京都の山々を望む開放的な景色を、本棟保存エリアの客室からは、祇園甲部歌舞練場の大屋根を間近に望む迫力ある眺望を、建物の歴史と現代的な快適性が調和した心安らぐ空間でお楽しみいただけます。

■グランドプレミア／プレミア

3つのエリアそれぞれに客室を配し、中でも祇園の伝統的な町並みと調和する北棟の客室には、帝国ホテルブランドとして初めて畳を取り入れました。祇園の町に入り込んだ空間での滞在をお楽しみいただけます。





スイート





ジュニアスイート（バルコニー付き）





北棟グランドプレミア／プレミア

※写真はイメージです。

帝国ホテル 京都 について

帝国ホテル 京都は、祇園甲部歌舞練場敷地内にある国の登録有形文化財「弥栄会館（やさかかいかん）」の一部を保存・活用したホテルです。その貴重なレガシーを継承しつつ、新たな息吹をもたらし未来に貢献することを目指しています。

2025年4月にはホテルコレクション「ザ リーディングホテルズ オブ ザ ワールド」（本社：米国ニューヨーク）に加盟いたしました。

【概 要】（2025年10月2日現在）

主要用途：客室（55室）、レストラン、バー、ウェルネス施設（スパ、プール、フィットネスジム）

開業日：2026年3月5日（木）

公式HP：https://www.imperialhotel.co.jp/kyoto



