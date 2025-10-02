こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
トピー工業、Japan Mobility Show 2025に出展
～総合ホイールメーカーとして新たな可能性とイノベーションを提案～
トピー工業株式会社（本社：東京都品川区、社長：石井博美、以下「トピー工業」）は、10月29日（水）から11月9日（日）に東京ビッグサイトで開催されるJapan Mobility Show 2025に出展いたします。
トピー工業グループは、乗用車用および商用車用のスチール・アルミホイールを合計18点展示します。ブースにはホイールを想起させるリング形状を取り入れ、多彩で臨場感のある空間を演出します。壁面ビジョンでは、会社概要やホイールの製造工程を紹介する動画を上映します。また、新製品の特長を伝えるプロジェクションマッピングや、実際に座って撮影できる世界最大径のホイール「SGOR®」※のフォトスポットをお楽しみいただけます。なお、展示品の詳細については、後日改めて発表いたします。
トピー工業グループは、Japan Mobility Show 2025への出展を通じて総合ホイールメーカーとしての認知度向上を図るとともに、未来へ新たなホイールの可能性とイノベーションを提案いたします。
※SGOR®：Super Giant Off the Road Rim：鉱石採掘現場などで使用される鉱山機械用超大型ホイール
＜Japan Mobility Show 2025開催概要＞
https://digitalpr.jp/table_img/2345/119270/119270_web_1.png
関連リンク
Japan Mobility Show公式サイト
https://www.japan-mobility-show.com/
