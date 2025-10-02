奈良クラブとアイニコグループのコラボイベント家族で楽しめる『楓工務店マッチデー』2025年10月18日（土）開催

アイニコグループ株式会社

「笑顔を創造し続ける」を企業理念に掲げるアイニコグループ株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役：田尻 忠義、以下「当社」）は、当社がプラチナパートナーを務めるプロサッカークラブ・奈良クラブとのコラボイベント『楓工務店マッチデー』を2025年10月18日（土）、ロートフィールド奈良で開催いたします。

本イベントは「地域活性化×SDGs」をテーマに、子どもたちが楽しみながら学べる体験企画を中心に展開。毎年大好評の「子ども棟上げ」や「クギ打ち体験」に加え、協賛企業による木育イベント『もくもくフェスタ』やご当地グルメのキッチンカーも登場します。試合観戦と合わせ、家族そろって一日中楽しめるプログラムです。

さらに会場内では、11月4日からスタートする地域課題解決型クラウドファンディング「楓工務店 ならスマイルリレー」の紹介コーナーも設置。スポーツ観戦や体験イベントとともに、地域課題や社会貢献への関心を広げるきっかけを提供します。

当社イベント内容

子ども棟上げ体験

ミニチュアの構造体を使い、上棟（棟上げ）工事を体験できます。当社の大工や専門スタッフがサポートするため、安心して家づくりの楽しさを体感いただけます。

＜こども棟上げ体験 開催概要（事前予約制）＞

時間：11:00／12:15（各回約1時間）

対象：3歳～小学6年生

事前予約：専用フォームにて受付（締め切り：10月12日）

https://forms.gle/zNYVS5CeCmAtX84u8

クギ打ち体験

子どもから大人まで誰でも参加可能です。簡単そうに見えても、まっすぐ打つにはコツが必要。大工が直接指導し、普段の家づくりの技を体験できます。

「楓工務店 ならスマイルリレー」紹介コーナー

今年11月4日よりスタートする「楓工務店 ならスマイルリレー」は、奈良県内で活動する非営利団体を対象に、当社が推進する地域課題解決型のクラウドファンディングプログラムです。

奈良には、子育て支援や環境保全、高齢者福祉など、地域に根ざした活動を続ける小さな団体が数多くあります。しかし、多くの団体は「資金調達の仕組みがない」「広く知ってもらう手段がない」という課題を抱えています。当社では、そうした活動に光をあて、想いのリレーをつなぐことで、地域にもっと多くの“笑顔”を生み出したいと考えています。

今回の紹介コーナーは、単なる制度紹介にとどまらず、来場される方々に「地域のためにできること」を身近に感じていただくきっかけとなる場です。スポーツ観戦や体験イベントとあわせて、未来の奈良を共に支える一歩を踏み出していただければ幸いです。

プレスリリース：https://www.kaedekoumuten.jp/press-release/36429/

開催概要

日時：2025年10月18日（土）11:00～14:00ごろ

会場：ロートフィールド奈良（奈良市鴻ノ池陸上競技場）

〒630-8108 奈良県奈良市法蓮佐保山4丁目5－1

競技場入り口付近のイベントエリア

※当日はホームゲーム「J3 第32節 奈良クラブ vs. ＡＣ長野パルセイロ」が14:00キックオフで開催予定

当社は奈良クラブをプラチナパートナーとして応援しています。

奈良クラブは「共創」をクラブスローガンに掲げ、地域の一員として市民・県民とともにサッカーやスポーツを通じてより良い奈良を創る活動を続けています。

当社はその理念に共感し、2020年よりゴールドパートナー、2023年からはプラチナパートナーとして奈良クラブを応援しています。今後も地域に根ざしたクラブと歩みを共にし、「笑顔を創造し続ける」という当社の理念を地域社会で実現してまいります。



【会社概要】

アイニコグループ株式会社は、「笑顔を創造し続ける」という企業理念のもと、奈良・京都南部を中心に、注文・分譲住宅、リフォーム、不動産、保育、介護、民泊、企画DX化支援、業務管理SaaS事業（BOXJOB）など、幅広い事業を展開しています。私たちは、単なる家づくりだけではなく、お客様の暮らしそのものを豊かにし、地域社会に貢献することを目指しています。

住宅は建てた後も長くお客様との関係が続くものです。当社は、10年、20年、そして100年後もお客様との関係を持続できる事業を目指し、人材の採用と育成に力を入れています。その理念のもと、社員の約7割が新卒採用者であり、若手の成長を重視する企業姿勢を大切にしています。



名称：アイニコグループ株式会社

設立：2007年

代表：田尻 忠義

本社：〒631-0806 奈良市朱雀3丁目1-7





【アイニコグループ事業】

