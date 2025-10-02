【FC東京】長友佑都選手 SAMURAI BLUE(日本代表)メンバー選出のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

本日、公益財団法人日本サッカー協会(JFA)より発表された、2025年10月に開催されるキリンチャレンジカップ2025に臨むSAMURAI BLUE(日本代表)メンバーに、当クラブ所属の長友佑都選手が選出されましたので、お知らせいたします。

□長友選手 コメント

「今回も選出していただき、SAMURAI BLUEのメンバーとして戦えることを光栄に思います。

来年のワールドカップに向け、南米の強豪国と試合ができる貴重な機会になります。そこでしっかりと自分の最高のパフォーマンスを出し切り、多くのことを吸収してきたいです。

ですが、まずは東京の選手として清水エスパルス戦で、すべてをかけて勝利を掴みとります。今はそこにだけフォーカスして準備をしていきます。清水戦に勝利し、良い流れ、良い勢いを代表につなげていきます。

応援よろしくお願いします」

◇長友選手のプロフィールはこちら(https://www.fctokyo.co.jp/players/2025/3947)





□スケジュール

2025年10月6日(月) ～ 10月14日(火)



・10月10日(金)

SAMURAI BLUE(日本代表) vs パラグアイ代表

19:20キックオフ

パナソニック スタジアム 吹田



・10月14日(火)

SAMURAI BLUE(日本代表) vs ブラジル代表

19:30キックオフ

東京スタジアム





・詳しくはJFAのホームページをご確認ください。

【URL】http://www.jfa.jp/