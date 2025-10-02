¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÉ÷Æ²¤Ï10·î16Æü¤ÇÁÏ¶È40¼þÇ¯¡ªËèÇ¯¹±Îã¡ÚÁÏ¶Èº×¡Û¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥×¥ê´ë²è¤ä¡ÖÀ¤³¦¿©ÎÁ¥Çー¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂØ¶ÌÊç¶â¡¢Ð§¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É´ë²è¤ò¼Â»Ü¡ªµÇ°¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡Ö¹âÇ»ÅÙBRIX¥éー¥á¥ó¡×¤ÈÄã¥«¥í¥êー¥éー¥á¥ó¡ÖU400¡×¤ÎÈÎÇä¤â¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³º¬ ÃÒÇ·¡Ë»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÇîÂ¿È¯¾Í¤ÎÀ¤³¦¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥éー¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Ï2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÁÏ¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁÏ¶Èº×¡×´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö°ìÉ÷Æ²¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¡¢10·î16Æü¤Î¡ÖÀ¤³¦¿©ÎÁ¥Çー¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿3Æü´Ö¤Î¡ÖÂØ¶ÌÊç¶â¡×¡¢ÁÏ¶Èº×µÇ°¥á¥Ë¥åー¡Ö¹âÇ»ÅÙBRIX¥éー¥á¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖU400¡×¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÐ§¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë´ë²è¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¼¡ÊÇ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¡¡10/10¡Ê¶â¡Ë～ 10/19¡ÊÆü¡Ë¡¡°ìÉ÷Æ²¸ø¼°¥¢¥×¥ê ÁÏ¶Èº×¥¬¥Á¥ã
¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¡¡10/16¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÉ÷Æ²¸ø¼°¥¢¥×¥ê ¥Ý¥¤¥ó¥È4ÇÜ¥Çー
¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¡¡10/16¡ÊÌÚ¡Ë～ 10/18¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ÂØ¶ÌÊç¶â
¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¡¡10/16¡ÊÌÚ¡Ë～ ´ü´Ö¸ÂÄê¡¡¡¡ ÁÏ¶È40¼þÇ¯µÇ°¥éー¥á¥óÈ¯Çä
¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¡¡10/16¡ÊÌÚ¡Ë～ 10/31¡Ê¶â¡Ë¡¡40¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Ð§¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡1985Ç¯¡¢ÇîÂ¿¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤Ë°ìÉ÷Æ²¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¥éー¥á¥ó²°¤ÎÅ¹¼ç¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤ÀÈþÌ£¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë°ìÇÕ¡£ÆÚ¹ü¤ò¼Ñ¤Æ¤Ï¿å¤òÂ¤·¡¢¤Þ¤¿¼Ñ¤Æ¤ÏÂ¤¹¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥È¥í¥ê¤È¤È¤í¤±¤ë¥¹ー¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï°ìÉ÷Æ²¤ÎÂåÉ½ºî¡ÖÇò´Ý¸µÌ£¡×¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÆÃÇ»¤È¤ó¤³¤Ä¥éー¥á¥ó¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È¤«¤é40Ç¯¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢ÆÃÇ»¤È¤ó¤³¤Ä¥éー¥á¥ó¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¹âÇ»ÅÙBRIX¥éー¥á¥ó¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î40Ç¯´Ö¤Ç»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö·ò¹¯¡×¤ä¡Ö°Â¿´¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ÉáÃÊ¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç°ìÉ÷Æ²¤Ï¡¢·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤¦Êý¡¹¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤¤¥éー¥á¥ó¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥«¥í¥êー¤ä±öÊ¬¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Ä¤Ä¤â¿©¤Ù±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ÖU400¡×¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÎÁÏ¶Èº×¤Ç¤Ï¡¢°ìÉ÷Æ²¤¬40Ç¯´Ö¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤ó¤³¤Ä¥éー¥á¥ó¤Î¡ÖÆó¤Ä¤Î¿Ê²½¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°ìÉ÷Æ²¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÚÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¡Û¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò¶»¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¿Ê²½¤ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÉ÷Æ²¸ø¼°¥¢¥×¥ê ÁÏ¶Èº×¥¬¥Á¥ã
¡¡¡¡¡¦¥¬¥Á¥ã·ôÇÛÉÛ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¦¥¬¥Á¥ã·ôÇÛÉÛËç¿ô¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤2Ëç
¡¡¡¡¡¦¥¬¥Á¥ã¤ò°ú¤±¤ë´ü´Ö¡§ 2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¦¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ´ü´Ö¡§ÅöÁªÆü¤«¤é2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¦¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§±Ä¶ÈÃæ¤Î°ìÉ÷Æ²¸ø¼°¥¢¥×¥êÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¡¡¡¡¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www.ippudo.com/news/2510_40th
°ìÉ÷Æ²¸ø¼°¥¢¥×¥ê ¥Ý¥¤¥ó¥È4ÇÜ
2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î°ìÆü¸ÂÄê¤Ç¡¢°ìÉ÷Æ²¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È4ÇÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§ 2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë³ÆÅ¹±Ä¶È³«»Ï¤«¤é±Ä¶È½ªÎ»¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¦Æâ¡¡ÍÆ¡¡¡§ °ìÉ÷Æ²¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÌ¾ï¤Î4ÇÜÉÕÍ¿¡Ê500±ß¤Î¤ª²ñ·×¤´¤È¤Ë40pt¡Ë
¡¡¡¡¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§±Ä¶ÈÃæ¤Î°ìÉ÷Æ²¸ø¼°¥¢¥×¥êÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¡¡¡¡¡¦¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ´ü¸Â¡§È¯¹ÔÆü¤è¤ê180Æü´ÖÍ¸ú
¡¡¡¡¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www.ippudo.com/news/2510_40th
¡¡¡¡¡ã°ìÉ÷Æ²¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ã¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ä
¡¡¡¡https://www.ippudo.com/app/
ÂØ¶ÌÊç¶â
¡¡¡¡¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§ 2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¦Æâ¡¡ÍÆ¡¡¡§ ´ü´ÖÃæ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÖÂØ¶Ì¡ÊÀÇ¹þ¤ß150±ß¡Ë¡×¤È¡Ö¾®¶Ì¡ÊÀÇ¹þ¤ß100±ß ¢¨¾¯¤Ê¤á¤ÎÂØ¶Ì¡Ë¡×¤ÎÇä¾åÁ´³Û¤ò¤³¤É¤â¿©Æ²¤Î³èÆ°»ñ¶â¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¹ñÆâ¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¡¢¡ÖIPPUDO RAMEN EXPRESS¡×¡ÖRAMEN EXPRESS ÇîÂ¿°ìÉ÷Æ²¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö°ìÉ÷Æ²KAY¡×Á´Å¹
¡¡¡¡¡¦´óÉÕÀè¡¡¡§ Ç§ÄêNPOË¡¿Í¡ÖÁ´¹ñ¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¦¤à¤¹¤Ó¤¨¡×Åù
ÁÏ¶È40¼þÇ¯µÇ°¥éー¥á¥ó
BRIX¤È¤Ï
②U400
°ìÉ÷Æ²¤¬ÁÏ¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Î40Ç¯´Ö¤Ç¡¢»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¿©¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö·ò¹¯¡×¤ä¡Ö°Â¿´¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤Õ¤À¤ó¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç°ìÉ÷Æ²¤Ï¡¢·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤¦Êý¡¹¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤¤¥éー¥á¥ó¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥«¥í¥êー¤ä±öÊ¬¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Ä¤Ä¤â¿©¤Ù±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ÖU400¡×¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤Ï¥«¥í¥êー¤¬400kcal°Ê²¼¡ÖUnder 400¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£±öÊ¬ÎÌ¤Ï4g°Ê²¼¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥éー¥á¥ó¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤ó¤³¤Ä¥¹ー¥×¤È·Ü¥Ö¥¤¥è¥ó¡¢ÏÂ¤À¤·¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¥¹ー¥×¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È°û¤ß¤ä¤¹¤¯»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ÌÍ¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æñ¾Ã²½À¤Ç¤ó¤×¤ó¤È¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ç¤ó¤×¤ó¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿ÆÃÀ½ÌÍ¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¾ßÌý¹í¤ËÄÒ¤±¹þ¤ß¥íー¥¹¥È¤·¤¿¸ª¥íー¥¹Æù¤Î¥Á¥ãー¥·¥åー¤ä¡¢¶Ì»Ò¡¢ºÙ¥á¥ó¥Þ¡¢ÀÄ¥Í¥®¤ò¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤¤Î¤³¤ò¥Ü¥¤¥ë¤·¤¿ÌîºÚ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Î¤»¡¢ËþÂ´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Î¾å¤Î¿É¤ß¤½¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹ー¥×¤ËÍÏ¤«¤·¤ÆÌ£ÊÑ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥êー¤ä±öÊ¬¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥éー¥á¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦¾¦ÉÊÌ¾ ¡§ U400¡¡(ÆÉ¤ß¡§¥æー¥è¥ó¥Ò¥ã¥¯)
¡¡¡¡¡¦²Á¡¡³Ê ¡§ 1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ç¼¡½ªÎ»
¡¡¡¡¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ÂÐ¾Ý3Å¹ÊÞ
¡¡¡¡ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www.ippudo.com/news/2510_40th
40¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Ð§¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
40Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¹ñÆâ¤Î°ìÉ÷Æ²¤Ç¤ª¿©»ö¤ò¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÐ§¤È40¼þÇ¯¥í¥´Æþ¤ê¤ì¤ó¤²¤Î¥»¥Ã¥È¤òÃêÁª¤Ç400Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ð§¤Î¤Õ¤Á¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß°ìÉ÷Æ²¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦16¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¼ç¤Ê¸À¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉ÷Æ²Å¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÍÅÄ¾Æ¤ÎÐ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¦±þÊçÊýË¡¡§°ìÉ÷Æ²Å¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëQR¥³ー¥É¤è¤ê±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢É¬Í×¹àÌÜ¤òµÆþ¤·Á÷¿®
¡¡¡¡¡¦ÅöÁª¼Ô¿ô¡§400Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¦·ÊÉÊ¡¡¡¡¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÐ§¤È¤ì¤ó¤²¤Î¥»¥Ã¥È¡Ê³Æ1ÅÀ¡Ë
¡¡¡¡±þÊçµ¬Ìó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www.ippudo.com/news/2510_40th
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò ÎÏ¤Î¸»¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥éー¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Î±¿±Ä¡¢¤Ê¤É¿©Á´ÈÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç·×306Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ166Å¹ÊÞ¡¢³¤³°140Å¹ÊÞ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹ñÆâ¡§2025Ç¯6·îËö¡¢³¤³°¡§2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë¡£¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËÊ¡²¬¤ÎÂçÌ¾¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºßÀ¤³¦15¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÅ¸³«¡£½¤ß¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆÚ¹ü¥¹ー¥×¤È¡¢»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤ºÙÌÍ¤ÎÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ëÎÁÍýÂÎ¸³¶µ¼¼¡ÖChild Kitchen¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©°é³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤òÍÑ¤¤¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×»²²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤100%¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥éー¥á¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¡ÊÆÉ¤ß¡§¤Á¤«¤é¤Î¤â¤È¡Ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3561¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¢©810-0041¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-13-14, 4F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡1986Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³º¬ ÃÒÇ·
URL ¡¡¡¡¡¡http://www.chikaranomoto.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö¡Ê¾®·ª¡Ë¡§pr@chikaranomoto.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÁÏ¶Èº×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.ippudo.com/cp/40th
ÁÏ¶Èº×´ë²è¾ÜºÙ
https://www.ippudo.com/news/2510_40th
