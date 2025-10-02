電源も水道も不要！「バッテリー対応 給水タンク式 高圧洗浄機」、「Makuake」で10月16日より先行販売開始

～電源も水道も不要！コードレスでも本格派の洗浄力を実現！～ バッテリー家電シリーズ「ELEIN」 「バッテリー対応 給水タンク式 高圧洗浄機」 応援購入サービス「Makuake」で10月16日より先行販売開始

株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貢司）は、リチウムイオンバッテリーを活用した家電シリーズ「ELEIN（エレイン）」の新商品「バッテリー対応 給水タンク式 高圧洗浄機」を、2025年10月16日より応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」（東京都目黒区、代表取締役社長：中山亮太郎）にて先行販売いたします。





「ELEIN」は、共通のリチウムイオンバッテリーを利用して、さまざまな家電を活用できる商品シリーズとして、2024年6月から順次リリースしています。電源がない場所でも家電を自由に使えるだけでなく、同シリーズのソーラーパネルを活用することで、電気代高騰への対策やサステナビリティ意識の向上、さらに災害時の継続的な電源利用など、さまざまなニーズに応えます。本シリーズは現在までに16アイテムが発売されています。

今回発売の「バッテリー対応 給水タンク式 高圧洗浄機」は、ELEINのバッテリー（別売）を使用することで、電源の確保が難しい場所でも手軽に使用することができるコードレス仕様の高圧洗浄機です。大容量18L※1の給水タンクに水をためておけば、水道が近くにない環境であっても問題なく使用可能で、アウトドアや災害時の清掃時にも頼りになる一台です。

一般的なコードレスモデルでは、圧力が1～2MPa程度のものが多い中、今回の新商品はバッテリーを使用するコードレスモデルでありながら4MPaの圧力※2を持ち、頑固な汚れを効率的に落とすのに十分なパワーを兼ね備えています。

また、ノズルの先端を回転させるだけで水流の種類を簡単に切り替えることができるため、用途に応じた最適な洗浄も可能に。「延長ランス」※3が付属しているため、手が届きにくい高い場所の汚れにもスムーズに対応できます。

今後も当社の強みである幅広い商品カテゴリを活かし、家電業界最大規模のバッテリー家電ラインアップを拡大しながら、電気に関する社会課題の解決を目指します。

※１：満水容量。

※２：専用バッテリーを2個使用した場合の最大許容圧力｡

※３：ノズル部分を延長するための棒状の部品。

商品特長

１. 電源・水道がない場所でも使用可能

ELEINのリチウムイオンバッテリーを使用することで、電源の確保が難しい場所でも使用可能なコードレス仕様の高圧洗浄機です。さらにカーソケットからの給電にも対応しているため、アウトドアやドライブ先など電源環境が限られるシーンでも安心して使用できます。大容量18L※1の給水タンクに水をためておけば、水道が近くにない環境でも使用でき、車やバイクの洗浄、窓や網戸の清掃、さらには庭や外構の汚れ落としなど、幅広い用途に対応します。

２. コードレスモデルでありながら4MPaのパワー※2を実現

一般的なコードレスモデルでは、圧力が 1～2MPa程度のものが多い中、「給水タンク式 高圧洗浄機」はコードレスモデルでありながら約2～4倍となる4MPaの圧力※2を持ち、頑固な汚れを効率的に落とします。

ノズルの先端を回転させるだけで水流の種類を「スポット」「広角」へと簡単に切り替えることができるため、用途に応じた最適な洗浄が可能に。「延長ランス」※3が付属しているため、手が届きにくい高い場所の汚れにもスムーズに対応できます。

３. バッテリーでも長時間使用ができる仕様

ELEINのリチウムイオンバッテリーを2個使用した場合、4MPaのパワーで55分間の使用※4が可能。バッテリー1個の場合でも3MPaで60分間の使用※4ができます。また、バッテリーを入れ替えることで更なる長時間の使用を可能としました。

※４：使用可能時間は環境温度やバッテリーの状態などにより変化します。連続使用を行うと、ポンプユニットが過熱し、安全装置がはたらいて自動停止することがありますが故障ではありません。ときどき噴射を休止し、冷却時間を設けてください。

商品仕様

バッテリー家電シリーズ「ELEIN」の商品概要

バッテリー家電シリーズ「ELEIN」は、リチウムイオンバッテリーと太陽光エネルギー活用のニーズを組み合わせた、山善初となる高出力高容量のリチウムイオンバッテリーを中心とした家電カテゴリです。デビューした2024年6月上旬より、『バッテリー＆充電器』3アイテム、『バッテリー対応家電』6アイテム、『ポータブル電源』3アイテム、『ソーラーパネル』4アイテム、の計16アイテムを順次発売しています。

工具・園芸用品や、一部の家庭用商品でしか使用されていないパック式のリチウムイオンバッテリーを、当社が手掛ける幅広い商品群と掛け合わせることでシナジーを創出。家電業界最大規模のバッテリー家電のラインアップとともに、電気にまつわる社会課題の解決を目指します。





シリーズコンセプトと名称「ELEIN」について





「新しいバッテリーが人を自由にする」がコンセプト。名称「ELEIN」（エレイン）は「ELECTRIC」と「IN」を掛け合わせた造語です。また、フィンランド語で動物を表す「eläin」(エレイン)という意味もあり、フィンランドの厳しい自然環境の中で力強く生きる動物たちのように、地球に優しく、人に力強さを与える商品でありたい、というメッセージを込めました。電気を介してさまざまな家電をつなげるとともに、可能性を広げてまいります。

