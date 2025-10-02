ビジュアルノベル『魔法使いの嫁　盛夏の幻と夢見る旅路』が本日発売！発売を記念してSteamで7日間限定のローンチセールのほか、ヤマザキコレ先生のサイン会や展示会も開催！

写真拡大 (全6枚)

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区､代表取締役社長:木谷高明)は、本日10月2日(木)に、WEBマンガサイト「コミックグロウル」にて連載中の漫画『魔法使いの嫁』（作：ヤマザキコレ）を題材にしたビジュアルノベルゲーム『魔法使いの嫁　盛夏の幻と夢見る旅路』を発売いたしました。合わせて、発売を記念して、Steamでのローンチセールのほか、原作者ヤマザキコレ先生のサイン会や展示会も実施決定いたしました。


報道関係の皆様におかれましては､ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます｡







『魔法使いの嫁　盛夏の幻と夢見る旅路』が本日10月2日(木)発売！Steam(R)では20%OFFのローンチセールも開催中！


本日10月2日(木)にNintendo Switch(TM)/Steam(R)/ PlayStation(R)5向けビジュアルノベルゲーム『魔法使いの嫁　盛夏の幻と夢見る旅路』を発売いたしました。


漫画でも活躍したキャラクターたちが『魔法使いの嫁　盛夏の幻と夢見る旅路』にも続々登場する本作にぜひご注目ください！



また、Steam(R)ではローンチセールとして、本日10/2から7日間限定で20％OFFセールを実施中です！お得にゲームをプレイできるこの機会をぜひお見逃しなく。




◆セール期間
2025年10月2日～10月8日まで



◆対象
『魔法使いの嫁　盛夏の幻と夢見る旅路』Steam(PC)版


◆割引率
通常価格より20％OFF


▼Steaｍストアページ
https://store.steampowered.com/app/3349510/_/



発売を記念してヤマザキコレ先生のサイン会が開催決定！




発売を記念して、ヤマザキコレ先生によるサイン会の開催も決定しました！全国のアニメイト（アニメイト通販）で対象商品を購入することで抽選に参加できますので、この機会にご応募ください。


◆開催日時


11月22日(土)



◆会場


アニメイト秋葉原1号館　7F



◆応募方法


全国のアニメイト（アニメイト通販）で対象商品を購入/予約することで抽選に参加可能。



◆対象商品


・【コミック】魔法使いの嫁　23　エコバック付き特装版


・【コミック】魔法使いの嫁　23　通常版


・【ゲーム】魔法使いの嫁　盛夏の幻と夢見る旅路　限定版


・【ゲーム】魔法使いの嫁　盛夏の幻と夢見る旅路　通常版




発売記念展示企画をステラワース店にて開催！


「魔法使いの嫁 盛夏の幻と夢見る旅路」発売記念展示企画も開催しました！



Nintendo Switch用ソフト「魔法使いの嫁 盛夏の幻と夢見る旅路」の発売を記念して、ステラワース店舗での展示企画も本日より開催しています。


会場では、「魔法使いの嫁　盛夏の幻と夢見る旅路」のオープニング映像(※)の複製原画や、ゲーム内のイベントスチルやキャラクター紹介を展示いたします！X感想キャンペーンも併せて開催しているので、この機会にぜひご来場ください。
※オープニング映像はYoutubeブシロード公式チャンネルにて公開中！
https://www.youtube.com/watch?v=Pwp0rkF8YPk&list=RDPwp0rkF8YPk&start_radio=1(https://www.youtube.com/watch?v=Pwp0rkF8YPk&list=RDPwp0rkF8YPk&start_radio=1)



◆開催期間
2025年10月2日(木)～2025年10月19日(日)





◆X感想キャンペーン
期間中に、コラボ用のハッシュタグ「#ステラワースとまほなつ」をつけ、Xでポストの上、ポスト画面をレジで提示いただいた方に「チェキ風カード（チセ）」をプレゼント！





※特典は数に限りがあり、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
※イベント内容は予告無く変更させていただく可能性がございます。予めご了承ください。



■キャストサイン色紙が当たる！まほなつ抽選会開催！


『魔法使いの嫁 盛夏の幻と夢見る旅路』の発売を記念して、購入者を対象とした抽選会の開催が決定しました！



賞品には、キャストサイン色紙など豪華景品をご用意、必ず何かが当たるハズレなしの抽選会となります。


◆開催日時
10月5日（日）時間12:00～17:00(予定)


◆開催場所
アニメイト秋葉原1号館店頭（東京都千代田区外神田4-3-1）


◆賞品
A賞：キャストサイン色紙
B賞：アクリルブロック
C賞：ポーチ
D賞：ポスター
参加賞：ヤマザキコレ先生描き下ろしイラスト　フィルムカード



※抽選会にご参加の方はいずれか1点が当たります。
※賞品は無くなり抽選会終了となります。予めご了承ください。


詳細については、以下のページよりご確認ください。
https://mahoyome.bushiroadgames.com/news/zxuy/




■魔法使いの嫁とは


2013年の連載スタートと同時に話題となり、2015年には数々の漫画賞を受賞。コミックスは累計1200万部以上、2度のアニメ化等のメディアミックス展開も多数行われている異類婚姻幻想譚『魔法使いの嫁』（作：ヤマザキコレ）。新章“獣殺し篇”はWEBマンガサイト「コミックグロウル」にて大好評連載中！


コミックグロウル内ページ（https://comic-growl.com/article/mahoyome）



【ストーリー】


羽鳥チセ15歳。


身寄りもなく、生きる希望も術も持たぬ彼女を金で買ったのはヒト為らざる魔法使いだった……。


彼に『弟子』として、そして『花嫁』として招き入れられた時、少女の中で停まっていた針がゆっくりと動き始めてゆく……。


これは、世界の美しさを識る為の物語。


『魔法使いの嫁　盛夏の幻と夢見る旅路』概要




タイトル：魔法使いの嫁　盛夏の幻と夢見る旅路


発売日：2025年10月2日(木)


ジャンル：ビジュアルノベル


対応機種：Nintendo switch(TM)、PlayStation(R)5、Steam(R)


プレイ人数：1人


CEROレーティング：B


希望小売価格：通常版・DL版：5,280円（税込）／特装版：11,000円（税込）


発売元：株式会社ブシロード



『魔法使いの嫁　盛夏の幻と夢見る旅路』ティザーサイト


https://mahoyome.bushiroadgames.com



『魔法使いの嫁　盛夏の幻と夢見る旅路』公式Xアカウント


https://x.com/mahonatsu_game



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。


(C)Kore Yamazaki / BUSHIROAD WORKS ＠bushiroad All Rights Reserved.