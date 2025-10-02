10月の値上げラッシュに対抗！ ファミペイ限定「1個買うと、1個もらえる」3週連続開催決定！ ～さらに140種類以上のクーポン配信で生活応援～
株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードのうち「たのしいおトク」、「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミマのアプリ「ファミペイ」（以下、ファミペイ）内で「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを2025年10月7日（火）から全国のファミリーマート約16,300店にて実施いたします。さらに、食品や飲料など約140種類以上の割引クーポンを順次配信いたします。10月は約3,000品目の食品が値上げする中、ファミペイを通じてお客さまの生活を応援いたします。
■10月も生活応援！値上げ品目数最多の飲料、酒含む140種類以上のクーポン配信
帝国データバンクの調査によると、2025年10月の飲食料品値上げは約3,000品目で、2025年9月の約2倍の品目数に上ります。（※）その中でも、飲料・酒は約2,200品目と、大半を占めます。ファミペイでは、飲料・酒を含む140種類以上のクーポンを配信し、皆さまの生活を応援いたします。
さらに、お菓子やカップ麺、冷凍食品などの加工食品のほか、洗剤やトイレットペーパーなど生活に欠かせない日用品のクーポンも順次配信予定です。例えば「完全メシ どん兵衛 カレーうどん 112g」は通常売価429円（税込）から100円引き（約23％OFF）、「アタックZERO 詰替大 810G」は通常売価877円（税込）から220円引き（約25％OFF）となります。
（※）株式会社帝国データバンク「食品主要195社」価格改定動向調査 ― 2025年10月
■ファミペイ払いで1個買うと、1個もらえるクーポンも実施！
期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、ファミペイ払いで対象商品1点を購入いただく
と、所定の期間にて対象商品1点に使える無料クーポンがもらえます。
