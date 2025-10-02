三菱UFJニコス、プロバスケットボールチームとオフィシャルパートナー契約締結 琉球ゴールデンキングスの2025-26シーズンに協賛！

三菱UFJニコス株式会社

三菱UFJニコスはこの度、男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」に所属する、琉球ゴールデンキングス（運営会社：沖縄バスケットボール株式会社、代表取締役社長：仲間 陸人、所在地：沖縄県那覇市）と、2025-26シーズンにおけるオフィシャルパートナー契約を8月29日に締結しました。

当社は、琉球ゴールデンキングスと同じ沖縄県に本社をおく、家賃保証事業のリーディングカンパニー、全保連株式会社（以下、全保連）を連結子会社に持ち、全保連は2008-09シーズンより、同チームのパートナー企業として、スポーツ振興および地域社会への貢献活動に継続的に取り組んでいます。今般、当社も同チームの活動理念や挑戦する姿勢に大いに賛同し、オフィシャルパートナーになることを決めたものです。

今後は、2025-26シーズンも同チームのトップオフィシャルパートナーを務める全保連と共に、チーム活動を多面的に支援し、スポーツ振興とスポーツを通じた地域社会の未来を育む活動をサポートしていきます。

＜琉球ゴールデンキングス プロフィール＞

チーム名：琉球ゴールデンキングス

所属リーグ：男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」 B1

本拠地：沖縄県沖縄市

特徴：「沖縄をもっと元気に！」の活動理念のもと、”沖縄”で”大きな輪”を作っていく「おおきなわ」の地域活動に取り組む。競技成績・観客動員数ともにリーグ屈指の実績を誇る人気のチーム。

以上