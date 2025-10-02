地域の文化とコミュニティの存続を目指し、１０月２日から銭湯の新たな価値を創造するＰＲ支援の実証実験を調布・神代湯で実施！

地域の文化とコミュニティの存続を目指し、１０月２日から銭湯の新たな価値を創造するＰＲ支援の実証実験を調布・神代湯で実施！