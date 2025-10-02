会員数10万人突破！DIY好きがつながるオンラインコミュニティ「CAINZ DIY Square」をリニューアル

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、DIY好きがつながるオンラインコミュニティ「CAINZ DIY Square（カインズ ディーアイワイ スクエア）」を、10月1日（水）にリニューアルしたことをお知らせします。これを記念して、期間中に新規会員登録と投稿をしていただいた方を対象に、オンラインコミュニティ内でのランクアップに有効な「DIYポイント」を最大3,000Pプレゼントするキャンペーンを10月31日（金）まで開催します。

URL: https://diy-square.cainz.com/(https://diy-square.cainz.com/)

「CAINZ DIY Square」は、DIYを楽しむすべての人が、何気ないくらしの一コマを“そのまま”記録・共有してつながる、あたたかなコミュニティサイトです。オンライン上での交流はもちろん、店舗でのワークショップに参加したメンバー同士がオンラインでも繋がるなど、リアル店舗を持つカインズならではの交流を生み出しています。

カインズでは、くらしをよりよくするために自分でやってみることの全てが「DIY（Do It Yourself）」であると考え、その範囲はものづくりにとどまらず、料理やガーデニング、キャンプ、そして梅酒づくりまで…。そうした、くらしの創意工夫に取り組む「DIYer」の輪が広がり、「CAINZ DIY Square」の会員数は10万人を超えています。

今回のリニューアルでは、誰もが利用しやすいよう、サイトページを大幅にリニューアル。自分らしいくらしを楽しむアイデアをより見つけやすいよう、ジャンル別にページを作成しました。また、自身のDIY活動を振り返ることができる「DIY Log」には、記録をシェアできる機能を新たに追加しました。

あなたも、「やりたい」「やってみた」「できた」で感じる喜びや発見を、仲間とシェアして、くらしをもっと楽しくしてみませんか。

カインズはこれからも、より多くの方が自分らしいくらしと出会い、毎日を明るく楽しいものにできるよう、カインズならではのオンラインとリアルを融合したDIYコミュニティの活性化に貢献してまいります。

■リニューアルのポイント

▼ジャンル分けされたトップページ

ユーザーが「得たい」・「知りたい」情報をスムーズに見つけ、写真を見てレシピの参考にしたり、会員同士でコミュニケーションをとったりしやすいように、これまでも投稿が多かった「DIY」、「グリーン」、「料理」、「ペット」、「ワークショップ」の5つの人気ジャンルで、それぞれページを作成。初めてコミュニティを訪れた人でも直感的に使いやすい設計で、SNSのように気軽に投稿を見ることができ、同じ趣味をもつ仲間と交流しやすくなりました。

▼作品コレクション機能の追加

ジャンルで分かれたページイメージ（スマホ版）

ご自身が作った作品やワークショップの体験、購入した材料などを備忘録として日記のようなスタイルで記録しておくことができる「DIY DIARY」が新たに「DIY Log」として生まれ変わりました。「DIY Log」では、自分だけのコレクションを作れる機能を追加。作った作品を自分だけのお気に入りのコレクションとして記録しておくことができるほか、コミュニティ内でシェアすることもできます。

とっておきの記録をコミュニティのみんなにシェアして、一緒に盛り上がろう！

▼マイスター制度の導入

作品コレクションのページイメージ（スマホ版）

DIYにまつわるお悩みにとどまらず、日々のくらしの困りごとなど、どんなささいなことでも誰かに相談できる「みんなに質問」機能では、ベストアンサーに選ばれた回数が上限に達した会員の方を、「マイスター」として認定する制度を新たに導入しました。「マイスター」にはバッチが付与され、みんなからさらに頼られる存在に。仲間の創意工夫への取り組みを認め、時に励ましあうあたたかなコミュニティ空間で、気兼ねなく相談しながら、お互いの知識や技術も切磋琢磨することができます。

■CAINZ DIY Squareへの新規登録＆投稿で、DIYポイントが最大3,000Pもらえる！

リニューアルを記念し、10月1日(水)～10月31日(金)の期間、新規登録キャンペーンを実施します。「CAINZ DIY Square」に新規登録し、投稿いただいた方には、「DIYポイント」を最大3000ポイントプレゼント。獲得した「DIYポイント」はコミュニティ内でのランクアップに有効で、ランクに応じた特典を受け取ることもできます。ポイントをためて、もっと自分らしいくらしを存分に楽しもう！

▼キャンペーン概要

期間：2025年10月1日(水)～10月31日(金)

対象：期間中に、新規会員登録し、投稿いただいた方

特典：新規会員登録でDIYポイント1,500Pをプレゼント。投稿すると、さらにDIYポイント1,500Pをプレゼント。最大でDIYポイント3,000Pがもらえる。

URL：https://diy-square.cainz.com/announcements/ndclu1ze033eqs5a?type=text(https://diy-square.cainz.com/announcements/ndclu1ze033eqs5a?type=text)

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に258店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/550_1_54682010fd3afc12ab90df7ce376c14c.jpg?v=202510020157 ]