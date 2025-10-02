LOHACO、マッシュグループの商品取り扱い開始

アスクル株式会社

アスクル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉岡晃、以下「アスクル」）はこのたび、日用品ショッピングサイト「LOHACO」において、株式会社マッシュホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：近藤広幸、以下「マッシュグループ」）傘下の株式会社マッシュビューティーラボが展開する6つのビューティーブランド184商品の取り扱いを開始します。また10月下旬からは、株式会社マッシュスタイルラボが展開する「gelato pique」の約300商品を12月にかけて順次取り扱いを開始します。

サイトURL：https://lohaco.yahoo.co.jp/special/beauty/cosmekitchen/

今回「Cosme Kitchen」として販売を開始するのは、ファッションブランド「SNIDEL」から誕生したビューティーブランド「SNIDEL BEAUTY」をはじめ、ナチュラルなライフスタイルを楽しみたい方やオーガニックに精通した方に向けた「Celvoke」「to/one」「Mitea ORGANIC」「F ORGANICS」、さらに「F ORGANICS」のヘアケアライン「O by F」の6ブランドを取り揃えています。初回は、これら人気の6ブランドから合計184商品をラインナップします。

また、10月下旬より販売開始予定の「gelato pique」では、高い支持を集めるルームウェアはもちろん、ファッション雑貨、ベビー用品など、gelato piqueの世界観をそのままにライフスタイルを彩る約300商品が順次登場予定です。今後は、お客様からの反響を受け、さらなるニーズにお応えする形で展開の拡大を予定しています。

■マッシュグループとは

マッシュグループは「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける。」という企業理念とともに、人々の24時間を幸せにして笑顔を届けることを目指した「ウェルネスデザイン」をグループスローガンに掲げ、ファッション、ビューティー、フードを中心に多岐にわたる事業を展開しています。

https://mashgroup.jp/

