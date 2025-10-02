～ゆりかもめ開業30周年記念～

沿線・地元企業とのコラボレーション企画が始動！

株式会社ゆりかもめ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：安部 文洋）は、2025年11月1日に開業30周年を迎えます。この節目にあたり、沿線地域や地元企業と連携した記念コラボレーション企画を進めています。

当社はこれからも、地域との積極的な連携を図りながら、臨海副都心のさらなる活性化と地域価値の向上に取り組んでまいります。

【 TOPICS 】

１. PRキャラクター「ゆりな」第3弾ビジュアル公開

２. アルバルク東京×ゆりかもめ 特別コラボレーション企画！

３. 地元企業×ゆりかもめ コラボレーション商品販売決定！

１．PRキャラクター「ゆりな」第3弾ビジュアル公開



PRキャラクター「ゆりな」 第3弾ビジュアル



30周年記念施策の象徴として、イメージキャラクター「ゆりな」の第3弾となる新ビジュアルを公開いたします。駅構内や車内広告、公式SNSなどを通じて展開し、記念事業の世界観をより多くの方にお届けします。ゆりかもめを支えてくださった皆さまへの感謝の気持ちを込めて、「ゆりな」が30周年を明るく彩ります。

２. アルバルク東京×ゆりかもめ 特別コラボレーション企画！

2025年10月、ゆりかもめ沿線・青海駅近くに新アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」が開業します。これにあわせて、プロバスケットボールクラブ「アルバルク東京」との特別コラボレーションが決定しました。

スポーツ観戦やイベントにお越しの際は、ぜひゆりかもめをご利用ください。

■青海駅装飾（10月3日（金）から）

駅構内はクラブカラーの黒と赤を基調に、アルバルク東京の選手や公式マスコット「ルーク」、また「TOYOTA ARENA TOKYO」の外観・内観写真などで装飾されます。ホームに降り立った瞬間から期待が高まる、行きも帰りも楽しめる空間に生まれ変わります。





※画像はイメージです。

■ラッピング車両走行開始（11月1日（土）から）

アルバルク東京とのコラボレーションラッピング車両が、11月1日（土）から運行を開始します。10月25日(土)に開催される「ゆりかもめ車両基地公開イベント」メイン会場（※当選者のみ入場可）では、先行して車体ラッピングのお披露目を予定しています。ぜひご注目ください。

３. 地元企業×ゆりかもめ コラボレーション商品販売決定！

開業30周年を記念し、地元・江東区の企業とコラボレーションした限定商品を販売します。 「ゆりかもめ車両基地公開イベント」サブ会場（※どなたでも入場可）での販売に加え、オンラインからでも購入いただけます。

■福どら（どらやき）

ゆりかもめのロゴを焼印した、特別仕様のどら焼きが登場します。

人気の「つぶあん」「栗いっぱい」「杏あん」の3種を詰め合わせ、30周年限定記念缶に入れて販売します。







• 発売日 ： 10月2日（木）から

• 価 格 ： 1缶2,000円（税込）

• 購入方法： https://fukudora.jp/ または、右の二次元コードから購入いただけます。

■深川ワイナリー東京（オリジナルワイン）

ゆりかもめの社員が醸造工程に携わった白・オレンジワインを、30周年を記念したオリジナルラベルにボトルネックを付けて販売します。

• 発売日 ： 10月25日（土）から

• 価 格 ： 各3,300円（税込）

• 購入方法 ： https://fukagawine.shop/collections/fukagawine_tokyo

発売日より、こちらのサイトから購入いただけます。



白・オレンジのオリジナルワインに加え、 赤ワインも特別仕様で販売予定



ゆりかもめ切符をモチーフにした、 ユニークなオリジナルボトルネック付き



※画像はイメージです。