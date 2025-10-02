こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「お～いお茶 カテキン緑茶」シリーズに大谷翔平選手を起用したアメコミ風の新作TV-CM「食べたいときの、おいしいヒーロー」篇を、10月6日（月）に放映開始
“結果にこだわるオトコ”大谷翔平選手も絶賛！食事と合わせることで成果を出す “結果にこだわる”お～いお茶のトクホ「お～いお茶 カテキン緑茶」
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、特定保健用食品（トクホ）として多くのお客様にご支持いただいている「お～いお茶 カテキン緑茶」シリーズにおいて、大谷翔平選手をシリーズ初起用した新TV-CM「食べたいときの、おいしいヒーロー」篇を10月6日（月）より放映開始します。“結果にこだわるオトコ”「大谷翔平選手」と、“結果にこだわるトクホ”「お～いお茶 カテキン緑茶」が、印象的でユーモラスなストーリーとなり、新キービジュアルとともにより多くのお客様に新しくなった「お～いお茶 カテキン緑茶」の魅力を、ストレートな表現で伝えてまいります。
近年、健康意識の高まりとともに、糖や脂肪の吸収を抑える特定保健用食品としての無糖茶飲料が注目されていますが、一方で、苦味や渋みなどの“飲みにくさ”のイメージから継続をためらう声も多く聞かれます。そこで当社は、毎日無理なく続けられる健康習慣をサポートするために、日常的に食事シーンで愛飲いただける“飲みやすいトクホのお茶”として「お～いお茶 カテキン緑茶」の自動販売機専用製品を新たにラインアップしてリニューアルするとともに、継続的にご愛飲いただけるよう新たなコミュニケーションを図ってまいります。
今後、「お～いお茶 カテキン緑茶」のおいしさを皆様にお伝えするため、“食事と一緒に飲むことで結果にこだわる”特定保健用食品の「お～いお茶 カテキン緑茶」に、“結果にこだわるオトコ” 大谷翔平選手を起用したユニークなストーリーで展開する新作TV-CMや新たなキービジュアルを全国で展開していきます。これからも当社は、時代と共に変化するお茶の楽しみ方を提案し続け、「お～いお茶」ブランドが持つ魅力と価値をお届けしてまいります。
食事の脂肪をスルー（※1）して体脂肪をつきにくくすることで結果にこだわる、“食べたいときの、おいしいヒーロー”の「お～いお茶 カテキン緑茶」
「お～いお茶 カテキン緑茶」は、茶カテキンの働きによりコレステロールが高めの方や体脂肪が多めの方に適した、2つの働きがある特定保健用食品の緑茶飲料です。今回、日常的に食事シーンで愛飲いただける“飲みやすいトクホのお茶”として、新たに自動販売機専用製品をラインアップに加え、毎日の食事シーンや仕事の合間のリフレッシュタイムなど、食事と一緒に美味しく健康習慣をサポートし、幅広いライフスタイルに寄り添います。原料には、品質にこだわり栽培した茶葉を使用し、過度な渋みを抑え継続して飲めるおいしさに仕上げました。
茶カテキンには、脂肪が吸収される際にはたらく消化酵素（リパーゼ）の働きをブロックし、食事の脂肪をスルー（※1）することで体脂肪をつきにくくしつつ、コレステロールが小腸で吸収される際に取り込まれるミセルと呼ばれる微粒子に作用することで、コレステロールが体内に吸収されるのを抑える働きがあります。この2つのメカニズムにより、食事から摂取した脂肪とコレステロールの吸収を抑え、それらを排出します（※2）。
（※1）スルーとは、茶カテキンの作用で食事の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるメカニズムを表現したものです。すべての脂肪が排出されるわけではありません。
（※2）すべての脂肪が排出されるわけではありません
大谷選手も「おいしいっす」と絶賛！CM本編でも使用！
CM撮影時に「お～いお茶」のトクホ「お～いお茶 カテキン緑茶」を手に取り一口飲んだ大谷選手の「おいしいっす」は、本人の実感そのもの。CM本編でも使用することになった、撮影の合間に何気なく手に取った「お～いお茶 カテキン緑茶」を飲んだ“素の大谷選手のリアクション”に注目です！
≪製品概要≫
品名：緑茶（清涼飲料水）
容量 容器：500mlペットボトル/500mlペットボトル（自動販売機専用）/1Lペットボトル/2Lペットボトル
希望小売価格税込（税別）：194円（180円）/販売売価180円/324円（300円）/604円（560円）
発売日：10月6日（月）
販売地域：全国
https://digitalpr.jp/table_img/2571/119277/119277_web_1.png
≪TV-CMや展開するキャンペーン≫
結果にこだわるオトコ・大谷翔平をシリーズ初起用した、アメコミ風の新CMが登場！「おいしいっす」と大絶賛の大谷選手の映像も！
「お～いお茶」のトクホ「お～いお茶 カテキン緑茶」シリーズで初起用となる、“結果にこだわるオトコ”大谷翔平選手が登場するTV-CMを10月6日（月）に放映開始します。TV-CM では、アメリカンコミック風の食事シーンと大谷選手のビジュアルを通して、「食べたいときの、おいしいヒーロー」としての「お～いお茶 カテキン緑茶」を印象的に訴求します。これからも当社は、時代とともに変化するお茶の楽しみ方を提案し続け、「お～いお茶」ブランドが持つ魅力と価値をお届けしてまいります。
TV-CM概要
タイトル：お～いお茶 カテキン緑茶 「食べたいときの、おいしいヒーロー」篇
放映開始：10月6日（月）
放映エリア：全国
視聴URL：https://itoen.co/catechin
TV-CM構成
・バッターボックスでバットを構え、ホームランを打つ大谷選手。試合で結果を残し続ける、大谷選手を描きます。
・野球の試合観戦を楽しむ方々が食事と一緒に「お～いお茶 カテキン緑茶」を楽しむ様子をアメリカンコミックテイストで描きます。
・「おいしいっす」と大絶賛する大谷選手のコメントとともに、「食べたいときの、おいしいヒーロー」として「お～いお茶 カテキン緑茶」を訴求します。
大谷翔平選手プロフィール
1994年、岩手県生まれ。身長193cm、体重95kg、右投げ・左打ち。2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ入団。投手と打者を兼任する「二刀流」に挑戦し、注目を集める。2016年、投打両輪の活躍でファイターズの日本一に貢献し、自身もパ・リーグMVP。2018年、ロサンゼルス・エンゼルスに入団。ア・リーグ新人王を受賞。2021年、打者として46本塁打、投手として9勝を記録する活躍を見せ、ア・リーグMVPを受賞。2023年には2年連続の2桁勝利、2桁本塁打達成に加え、日本人として初となるア・リーグ本塁打王を獲得するなど、歴史的なシーズンを送り、史上初となる2回目の満票でア・リーグMVPに輝いた。2024年、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。MLB初の「50本塁打、50盗塁」を達成、2年連続2つのリーグでの本塁打王と打点王を獲得し、MLB史上初となる2年連続3度目の満票でのシーズンMVPを受賞するなど、輝かしい活躍を収めた。今後の更なる活躍から目が離せない。
関連リンク
「お～いお茶」カテキン緑茶シリーズ 特設サイト
https://www.itoen.jp/oiocha/catechin/
