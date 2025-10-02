体験型抹茶飲料「matcha LOVE 抹茶」（パウダーイン）を、10月6日（月）より販売開始











抹茶を含む日本茶の輸出額は過去最高額（※2）を更新し続けており、抹茶の需要は海外を中心に拡大しています。国内においても、訪日外国人の増加とともに日本の伝統文化や健康志向の象徴として「抹茶」への関心が急速に高まっています。当社は、茶農業に深く関わる企業として安心・安全で高品質な緑茶・抹茶原料の安定調達を行うとともに、日本文化である「抹茶」の間口を広げるコミュニケーション活動の一環で、抹茶の鮮やかな緑と色の変化を楽しめる“クリアパッケージ”を採用した体験型抹茶飲料「matcha LOVE 抹茶」を販売開始します。





「matcha LOVE 抹茶」は、国産抹茶（国産100％）をまるごと摂取できる無糖の体験型抹茶飲料です。キャップを開けるだけで“いつでも、どこでも、手軽に”、つくり立ての抹茶を体験いただけます。従来品では、SNS上で振ってつくる際の色の変化を楽しむ方が多いことを受けて、今回は抹茶の鮮やかな緑と色の変化を楽しめる“クリアパッケージ”を採用し、「抹茶」の間口を広げるしかけを強化しました。また、NECのAIによるマーケティング施策立案ソリューション「BestMove」を活用した店頭POPを新たに制作し、コミュニケーション活動を強化します。



当社は本製品の販売を通じて、お客様のニーズに寄り添った抹茶の新しい楽しみ方を提案し、お客様の健康で豊かな生活に貢献してまいります。





≪製品概要≫

製品名：matcha LOVE 抹茶

品名：ナチュラルミネラルウォーター・抹茶

容量・容器：190mlペットボトル

希望小売価格税込（税別）：248円（230円）

発売日：10月6日（月）

販売地域：全国



