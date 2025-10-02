こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
体験型抹茶飲料「matcha LOVE 抹茶」（パウダーイン）を、10月6日（月）より販売開始
「抹茶の緑」と「色の変化」を楽しめる“クリアパッケージ”で新登場！“いつでも、どこでも、手軽に”つくりたての抹茶が楽しめる体験型飲料
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE（まっちゃ ラブ）」（※1）の主幹製品である、振ってつくる無糖の体験型抹茶飲料として、抹茶による鮮やかな緑と色の変化を楽しめる“クリアパッケージ”を採用した「matcha LOVE 抹茶」を、10月6日（月）より販売開始します。
「matcha LOVE 抹茶」は、国産抹茶（国産100％）をまるごと摂取できる無糖の体験型抹茶飲料です。キャップを開けるだけで“いつでも、どこでも、手軽に”、つくり立ての抹茶を体験いただけます。従来品では、SNS上で振ってつくる際の色の変化を楽しむ方が多いことを受けて、今回は抹茶の鮮やかな緑と色の変化を楽しめる“クリアパッケージ”を採用し、「抹茶」の間口を広げるしかけを強化しました。また、NECのAIによるマーケティング施策立案ソリューション「BestMove」を活用した店頭POPを新たに制作し、コミュニケーション活動を強化します。
当社は本製品の販売を通じて、お客様のニーズに寄り添った抹茶の新しい楽しみ方を提案し、お客様の健康で豊かな生活に貢献してまいります。
≪製品概要≫
製品名：matcha LOVE 抹茶
品名：ナチュラルミネラルウォーター・抹茶
容量・容器：190mlペットボトル
希望小売価格税込（税別）：248円（230円）
発売日：10月6日（月）
販売地域：全国
ご参考：「BestMove」とは
「BestMove」は、企業のマーケティング活動においてマーケターに最善の一手を提案し、確信を持った意思決定を支援するNECのクラウドサービス（SaaS）です。当社では従来品のマーケティング活動においてBestMoveを用いて検証を行い、プロモーションを展開したところ、広告動画の閲覧数が増えるなど反応率（※3）が向上し一定の効果を得ました（※4）。
今回、本製品のさらなる認知度向上とインバウンド需要への対応を図るため、本サービスを使用した店頭POPを使用して、コミュニケーション活動を強化します。
（※1）「matcha LOVE」は、ITO EN (North America) INC.が2013年から北米で展開しているアメリカ生まれの抹茶ブランドです。
（※2）資料：財務省貿易統計 2024年日本茶輸出実績
（※3）反応率：特定のマーケティング施策に対して、消費者が実際に行動を起こした率のこと。例えば「ダイレクトメールを開封した」、「リンクをクリックし商品の紹介サイトや動画を閲覧した」、「チラシを見て店舗に来店した」など。
（※4）関連リリース：NEC、伊藤園にマーケティング施策立案ソリューション「BestMove」を提供開始（NECのニュースリリースページ）
https://jpn.nec.com/press/202509/20250912_02.html
店頭POPのQRコード遷移先はこちら
https://www.youtube.com/shorts/tKYDwdlZU2g
