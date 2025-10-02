¡Ø²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º JERA ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥» ¿Ê½Ð±þ±ç¥¢¥½ー¥È2025¡Ù10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê3,000È¢ ÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ê¤¢¤±¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÆüËÜÂçÄÌ36¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æ£ÌÚÎ´¹¨¡Ë¤Ï¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤ÎJERA ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥» ¿Ê½Ð¤ò½Ë¤·±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¥Ïー¥Ðー¡×¤È¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¥àー¥ó¥¬¥ì¥Ã¥È¡ù¤¿¤Þ¤¯¤¹ËõÃã¡×¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º JERA ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥» ¿Ê½Ð±þ±ç¥¢¥½ー¥È2025¡Ù¤ò3,000È¢¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Æ2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¤¢¤ê¤¢¤±Ä¾±ÄÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º JERA ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥» ¿Ê½Ð±þ±ç¥¢¥½ー¥È2025¡Ù
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤ÎJERA ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥» ¿Ê½Ð¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¡È¾¡¤Á·ª¡É¤Ë·Ò¤¬¤ë¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¥Ïー¥Ðー¡×¤È¡¢Éü³è¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¤¿¤Þ¤¯¤¹¤ÎÌÚ¤Ë¤«¤±¤¿¡¡¡È´ê¤¤²Û»Ò¡É¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¥àー¥ó¥¬¥ì¥Ã¥È¡ù¤¿¤Þ¤¯¤¹ËõÃã¡×¤òÆþ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥¢¥½ー¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢º£´ü¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ö²£ÉÍÃ¥¼ó¡×¤òÂç¤¤¯ÇÛÃÖ¤·¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÁª¼ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥·ー¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëô¡¢¥Á¥§¥É÷¤ÎÁª¼ê¼Ì¿¿¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬º£Ç¯¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢JERA¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥»¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¦ÉÊ1¤Ä¤Ë¤Ä¤1Ëç¡¢2025Ç¯3·î28Æü¤Î³«ËëÀï½é¾¡Íø¤ò½Ë¤¦¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¥·ー¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÉõÆþ¡£¤¢¤ê¤¢¤±¤Ï²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤ÎÉ¬¾¡¤ò´ê¤¤¡¢¤ª²Û»Ò¤ÇÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÉõÆþ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢¨¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·ÇºÜÁª¼ê°ìÍ÷(´ÆÆÄ´Þ¤à)
#1·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¡¢#2ËÒ½¨¸çÁª¼ê¡¢#3T.¥ªー¥¹¥Æ¥£¥óÁª¼ê¡¢#5¾¾Èø¼®²¸Áª¼ê¡¢#7º´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¡¢#9µþÅÄÍÛÂÀÁª¼ê¡¢#10¸ÍÃì¶³¹§Áª¼ê¡¢#11Åì¹î¼ùÁª¼ê¡¢#12ÃÝÅÄÍ´Áª¼ê¡¢#22Æþ¹¾ÂçÀ¸Áª¼ê¡¢#25Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¡¢¡ô27Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÁª¼ê¡¢#50»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¡¢#51µÜºêÉÒÏºÁª¼ê¡¢#61²ÜÌ¾Ã£É×Áª¼ê¡¢#62R.¥¦¥£¥Ã¥¯Áª¼ê¡¢#81»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ
¢¡¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¥Ïー¥Ðー¡×¡¡¾¦ÉÊÀâÌÀ
¡¡ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î²£ßÀ¥Ïー¥Ðー¥À¥Ö¥ë¥Þ¥í¥ó¤Ï¡¢¹Á¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¤ÎÁ¥¤ò¥¤¥áー¥¸¤·ÅÁÅý¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿ìÔÂô¤Ê¥Þ¥í¥ó¥±ー¥¡£Çö¤¯¥½¥Õ¥È¤Ê¥«¥¹¥Æ¥éÀ¸ÃÏ¤Ë¹ï¤ó¤À·ª¤òÆþ¤ì¤¿¼«²ÈÀ½¥Ïー¥Ðーñ²¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¸ý¤Ë¹¤¬¤ë¥Þ¥í¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÀäÌ¯¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¥àー¥ó¥¬¥ì¥Ã¥È¡ù¤¿¤Þ¤¯¤¹ËõÃã¡×¡¡¾¦ÉÊÀâÌÀ
¡¡²£ßÀ¥àー¥ó¥¬¥ì¥Ã¥È¡ù¤¿¤Þ¤¯¤¹ËõÃã¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¿¤Þ¤¯¤¹¤ÎÌÚ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿´ê¤¤²Û»Ò¡Ö²£ßÀ¥àー¥ó¥¬¥ì¥Ã¥È¡×¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ë¤âÉé¤±¤º¤ËÉü³è¤·¤¿¡Ö¤¿¤Þ¤¯¤¹¤ÎÌÚ¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤ÎËõÃãÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£²£ßÀ¥àー¥ó¥¬¥ì¥Ã¥È¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë±ïµ¯¤Î¤è¤¤¤ªÌß¤Î¤â¤Á¤â¤Á´¶¤È¡¢¤¯¤ë¤ß¤Î¥´¥í¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¡¾¦ÉÊ³µÍ×¡¡
¡¦¾¦ ÉÊ Ì¾¡§¡Ø²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º JERA ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥» ¿Ê½Ð±þ±ç¥¢¥½ー¥È2025¡Ù
¡¦¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¥Ïー¥Ðー3¸Ä¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¥àー¥ó¥¬¥ì¥Ã¥È¡ù¤¿¤Þ¤¯¤¹¡¡¡¡¡¡ËõÃã2¸Ä
¡¦¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§1,201±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦È¯Çä´ü´Ö¡§10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë～Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¦ÈÎÇä¿ôÎÌ¡§3,000È¢¡¡¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¤¢¤ê¤¢¤±Ä¾±ÄÅ¹¡¢°ìÉôÉ´²ßÅ¹¡¢¤¢¤ê¤¢¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢JR±ØÇäÅ¹Åù
¡¦¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡§¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë0120-421-900 (9:00～17:00¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤ò½ü¤¯)