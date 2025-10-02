ドラァグクイーンと楽しむ魅惑の一夜「HALLOWEEN NIGHT with DRAG QUEEN」第3弾開催！【クロスホテル大阪】

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

クロスホテル大阪（所在地：大阪市中央区、総支配人：水谷 之則）のレストラン「TERRACE & DINING ZERO」では今年で第3弾を迎える「HALLOWEEN NIGHT with DRAG QUEEN」を2025年10月24日（金）に開催します。

HALLOWEEN NIGHT with DRAG QUEEN イメージ

関西のテレビ番組でも活躍中のドラァググクイーンたちによるゴージャスなショーと軽快なトークで非日常を体感できるイベント「HALLOWEEN NIGHT with DRAG QUEEN」が今年も開催決定しました。パワフルかつ艶やかなショー鑑賞はもちろん、ファンならぜひ手に入れたいサイン色紙が当たる抽選会やクイーンたちと一緒に写真撮影ができるスペシャルタイムを実施。また、参加者全員にはオリジナルデザインの折り畳みミラーをプレゼント！イベントの思い出に浸れるアイテムも手に入れて、ちょっと早いハロウィンパーティー を華やかに盛り上げます。

■「HALLWEEN NIGHT with DRAG QUEEN」概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/101028/table/467_1_f632f8be1702eb31c385df347bfc3368.jpg?v=202510020157 ]OZイルローザマダムCOCO

クロスホテル大阪について：

なんばの中心地に位置し、大阪・御堂筋の四季折々の銀杏並木の眺望や、道頓堀の夜景が魅力のスタイリッシュなライフスタイルホテルです。赤色を基調とした色鮮やかなデザインとすることで、新しく力強い洗練された空間を演出した全 229 室の客室のほか、さまざまなシーンに対応する「TERRACE & DINING ZERO」では、こだわりのお料理とお酒をご提供します。また、アートや伝統文化、食などの文化活動を通して、地域の歴史の古さと新しさの融合を表現する活動を推進しており、地域のにぎわいの創出にも貢献してまいります。

公式ウェブサイト： https://cross-osaka.orixhotelsandresorts.com/

Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/crosshotelosaka/

CROSS HOTEL（クロスホテル）について：

CROSS HOTELは、主要都市のプライムロケーションに位置し、人や地域とつながり、各地のトレンドと歴史を発信・体験できるライフスタイルブランド。現在展開する3軒のクロスホテルは札幌、大阪、京都の中心地で、いつ立ち寄っても、新たな発見と心に刺激が感じられるひとときをお届けします。

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。現在、ORIX HOTELS & RESORTSでは、北は北海道から南は福岡、大分まで、5ブランドにて14の旅館・ホテルを展開しています。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト： https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/