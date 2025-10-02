人気キャラクターたちが月替わりでナムコに登場！ サンエックスキャラクターのプライズ第二弾　2025年10月10日(金)より続々展開！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、システムサービス株式会社より発売される、日本をはじめ海外でも人気の高いサンエックスのキャラクターのマスコットを、2025年10月10日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で展開します。




“サンエックスキャラクター”として全14キャラクターが2025年9月・10月・11月・2026年1月の計4か月、月替わりで登場。幅広い世代に親しまれているキャラクターたちの魅力が詰まったマスコットです。



10月は「あまぐりちゃん」「まめゴマ」「MONOKURO BOO」「靴下にゃんこ」の4シリーズがラインアップ。今後も人気キャラクターたちが続々登場予定です。11月に登場するキャラクターは、続報をお楽しみに！ナムコであなたの“推しキャラ”をお楽しみください。


■お出かけのおともにぴったりな、かわいいマスコットが勢ぞろい！　




あまぐりちゃん マスコット


■ラインアップ：全4種


・あまぐりちゃん


・あまぐりちゃん(にっこり)


・むきぐりちゃん


・なまぐりちゃん


■サイズ：約8cm


つやつやで自然のほどよい甘みがおいしいあまぐりは、子どもも大人もみんな大好き。せっかちなので早めに食べてね。中国の天津出身。








まめゴマ マスコット


■ラインアップ：全4種


・まめゴマ


・さくらゴマ


・みずゴマ


・ごまゴマ


■サイズ：約9cm


まめゴマはおうちで飼えちゃう手のりサイズのアザラシ。とても人なつこくてころころプニプニ。毛の色や模様の違うまめゴマがたくさんいます。







MONOKURO BOO マスコット


■ラインアップ：全4種


・くろ


・しろ


・くろ(てんし)


・しろ(あくま)


■サイズ：約6cm


「Boo」「Love?」「Enjoy?」「Happy!」モノクロブーはどうやら私たちにメッセージをくれてるみたい。毎日イロイロあるけれど、たまには一歩立ち止まってシンプルに考えてみるのもいいのかもね。








靴下にゃんこ マスコット


■ラインアップ：全4種


・靴下にゃんこ


・ロッシー


・シロちゃん


・バミちゃん


■サイズ：約8cm


靴下をはいた模様の猫じゃなくて、本当に靴下をはいている『靴下にゃんこ』。うちの猫になんだか似ているかも…♪






■取り扱い店舗


・取扱店舗一覧


あまぐりちゃん マスコット：


https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/XP02-i-121-01.pdf


まめゴマ マスコット：


https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/XP02-i-121-02.pdf


MONOKURO BOO マスコット：


https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/XP02-i-121-03.pdf


靴下にゃんこ マスコット：


https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/XP02-i-121-04.pdf



・ナムコオンラインクレーン：


https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/sanx202510R



◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆


バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。


本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。


▼「ナムクレ」 詳細はこちら


・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/sanx202510R




※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。


※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。


(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. (C)Bandai Namco Experience Inc