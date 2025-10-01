英語学習アプリ「Epop」に新キャラクター“双子のハムスター・ジャム＆ミニ”登場！

株式会社EpopSoft

1日、株式会社Epop Softは「累計ダウンロード800万」のグローバル英語学習アプリ「Epop」に待望の新キャラクター双子ハムスター「ジャム＆ミニ」が登場したと発表しました。

これによりアプリ内のキャラクターは合計15種類に拡大され、ユーザーは自分だけの「推し」を選び、キャラクターたちと共に学ぶ感覚で英語学習を楽しむことができます。

「Epop」は有名ゲーム開発チームが参加したゲーミフィケーションベースの『挫折しない学習構造』で支持されており、日本市場では既に累計65万ダウンロードを突破しています。

■ 新キャラクター“双子のハムスター”ジャム＆ミニ

- ジャム（兄／オレンジ色）：食いしん坊で少しドジ。- ミニ（弟／グレー色）：目がきらきらした小悪魔タイプ。

食べ物を分け合いながら冒険や旅行を楽しむ仲良し双子。

「友達と一緒に学ぶ」Epopにぴったりのキャラクターです。

■ 個性豊かな既存キャラクターたち

- チュウ（うさぎ）：明るく社交的で、夢はアイドル。野球好きの人気者。- クッキー（ねこ）：ストリート出身で、冷静沈着な努力型の天才。

ほかにも13種類の個性豊かなキャラクターたちが勢ぞろいしています。

ユーザーは自分の「推し」を見つけ、キャラクターと共に成長しながら学習を楽しめます。

■ Epopの特徴：楽しく続けられる“挫折しない学習”

Epopは「勉強だけを強要する英語学習アプリ」ではありません。

- クイズ形式の問題：まるでゲームを遊ぶようにクイズを解きながら学習できます。- リーグ戦・ランキング：友達や世界中のユーザーと競える仕組みで、自然にモチベーションが上がります。- 着せ替え機能：学習の進捗に応じて洋服やアクセサリーを獲得し、キャラクターを自由にカスタマイズできます。- ゲーム開発のノウハウ：有名ゲームの開発経験を持つチームが設計したため、遊び心を取り入れながらも学習効果をしっかり実感できます。

学習が「遊び」や「推し活」と結びつくことで、従来の「挫折しやすい英語学習」が「続けたい英語学習」へと変わります。

■日本市場における実績

株式会社Epop Softは「楽しみながら学ぶ」をコンセプトに、世界中で語学学習サービスを展開しています。

キャラクター文化や推し活文化に親しんできた日本ユーザーとの相性も良く、Epopはすでに累計65万ダウンロードを突破しています。

子どもから大人まで幅広い世代に愛用される“新しい学習の形”を提案します。

■ ダウンロード情報

英語学習アプリ「Epop」は、iOS／Androidで配信中。

iOS：App Store ダウンロード(https://apps.apple.com/jp/app/%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E7%BF%92epop-%E8%8B%B1%E5%8D%98%E8%AA%9E-%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%81%8C%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%8F%E5%AD%A6%E3%81%B9%E3%82%8B/id1460766549)

Android：Google Play ダウンロード(https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.epopsoft.word&hl=ja&gl=JP)

■ 会社・アプリ概要

- アプリ名：Epop- 提供元：株式会社Epop Soft- ジャンル：AI英語学習アプリ- 特徴：ゲーミフィケーション要素を取り入れたAI英語学習アプリ- 対応OS：iOS／Android- 実績：2025年7月時点で累計グローバルダウンロード数 800万件突破- 公式サイト：https://epop.ai/ja