IBM watsonxを活用したAIによる新たなインサイトが、ESPNファンタジー・フットボールの2025年シーズンの体験をさらに向上

【米国ニューヨーク州アーモンク - 2025年9月24日（現地時間）発】

IBMとESPNは昨年に続いて今年も 引き続き提携し、IBM watsonxのAI技術を活用したファンタジー・フットボール体験を強化することを発表しました。ESPNファンタジー・フットボール・アプリは今シーズン、新機能である「Fantasy Insights Built with IBM watsonx」の週次提供を開始しました。シーズンを通して蓄積される360億以上のインサイトから導き出された、AIによるパーソナライズされた推奨情報を、1,400万人を超えるファンタジー・フットボール・ユーザーに提供します。

Fantasy Insights Built with IBM watsonxはESPNファンタジー・フットボールのホームページ上に表示され、AIが生成する各週の注目選手に関する概要をファンタジー・フットボール・ユーザーに迅速に提供します。この機能では、データに基づく一連のカテゴリーを用いて対象となる選手を特定しており、それぞれのカテゴリーには独自の基準が設定されています。この基盤となるのがウェイバー・グレード、トレード・グレード、ブーム・アンド・バスト・プロバビリティー、トレード・アナライザーなどのAIを搭載した「IBM Player Insights」の各機能です。これらの機能群は、膨大かつ多様なデータを分析し、ファンタジー・フットボール・ユーザーにとって実践的で活用可能なインサイトへと変換します。

IBMのマーケティング・コミュニケーションズ担当シニア・バイス・プレジデントであるジョナサン・アダシェック（Jonathan Adashek）は、次のように述べています。「ファンタジー・フットボールにおいて何よりも重要なのは意思決定の最適化であり、AIがより詳細なインサイトでユーザーの意思決定をサポートします。Fantasy Insights Built With IBM watsonxを通じて、何百万人ものESPNファンタジー・フットボール・アプリのユーザーにwatsonxの力を届け、ユーザーがより賢明、かつより多くの情報に基づく意思決定を行えるようになるだけでなく、この機能を通じて世界中の企業がAI導入の拡大に活用しているテクノロジーを実際に体感できるようになります」

IBM Player Insights内にある一連のカテゴリーは「ブーム/バスト」やその他のデータ・ポイントを基に構築され、それらを集約して実践的なインサイトを提示することで、ファンタジー・フットボールのユーザーがより多くの情報に基づいてロースター（選手リスト）に関わる決定を下せるようにします。2025年の注目ポイントは以下のとおりです。

- Buy Low Sell High（価値回復の可能性のある選手）：直近の対戦では相手の守備力が高かったが、今後の対戦相手は下位25パーセンタイルに位置する選手- Diamond in the Rough（急成長スター）：ロースター入りしているのは85%未満のリーグでも、2週連続で得点ランキングの85パーセンタイルに入る急成長を遂げた選手- Trade Bait（トレード候補）：2週連続で成績が振るわないが、過半数のリーグでロースター入りしている選手



この機能ではwatsonxで構築されたAIモデルを使って、その他いくつかのカテゴリーにまたがる以下のような選手を特定します。

- Predicted Top Boom（予測トップ・ブーム）：次週の成績向上が予測される選手- Predicted Top Bust（予測トップ・バスト）：次週の成績不振が予測される選手- Hot in the Media（メディアの注目）：メディアで最も注目を集めている選手- Media Darlings（メディアの寵児）：メディアの評価が10倍に上昇し、50%未満のリーグでロースター入りしている選手- Risky Business（リスクの高い選択肢）：高い得点力が期待でき、怪我から復帰し、過半数のリーグでロースター入りしている選手- Sure Thing（確実な選択肢）：予測値と比較して下限値が安定している選手- Game Breaker（ゲーム・ブレイカー）：得点予測を上回る可能性が高い選手



IBMとESPNは連携してファンタジー・フットボール体験を強化しながら、ESPNのプラットフォーム全体でエンゲージメントを高めます。ESPNはwatsonx.dataを使用して各種のソースデータを一元管理し、AIモデルによる分析の基盤を整備して、ファンを重視した独自の機能を提供します。

ESPNファンタジー・フットボールをプレーするには、ESPN.com/FFLからサインアップするか、App StoreまたはAndroidストアからESPNファンタジー・アプリをダウンロードしてください。

当報道資料は、2025年9月24日（現地時間）にIBM Corporationが発表したプレスリリースの抄訳をもとにしています。原文はこちら(https://newsroom.ibm.com/2025-09-24-new-ibm-watsonx-ai-powered-insights-help-elevate-espn-fantasy-football-for-2025-fantasy-football-season)を参照ください。

