³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ê¥à¡¢2026Ç¯ÅÙÆþ¼ÒÆâÄê¼°¤ò³«ºÅ

¡¡Á´¹ñ46ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Ûー¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ê¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶èÀ¾ÆüÊëÎ¤ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÊÝºä ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÆüÊëÎ¤¥µ¥Ëー¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ2026Ç¯4·îÆþ¼ÒÍ½Äê¤Î¿·Â´¼Ò°÷129Ì¾¤ÎÆâÄê¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ÒÄ¹¼°¼¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ê¥à ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÊÝºä ÌÀ¡Ë
¡¡³§ÍÍ¡¢ÆâÄê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¥ì¥¸¥ãー¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢½¾Íè¤ÎÈ¯ÁÛ¤ä¼êË¡¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤Ï¼ã¤¤´¶À¤È½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Ûー¥ë¤Î¡Öµï¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢4·î¤ÎÆþ¼Ò¼°¤ò·Þ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£