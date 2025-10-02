【10/9（木）15:00開催】オンラインセミナー『ビジネスをリードするリサーチ機能になるためのポイント　第6弾：リサーチを取り巻く疑問解決と業界洞察』

日本インフォメーション株式会社

総合マーケティングリサーチ会社の日本インフォメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：斎藤啓太）は、2025年10月9日（木）15:00より元日産自動車株式会社の高橋氏を講師にお迎えして、無料オンラインセミナーを開催します。

セミナー概要

オンラインセミナー開催『ビジネスをリードするリサーチ機能になるためのポイント 第6弾：リサーチを取り巻く疑問解決と業界洞察』

日産自動車株式会社にて商品開発、プロジェクトマネジメント、リサーチ部門の体制構築など多岐にわたる実績を持つ高橋直樹氏を講師に迎え、マーケティングリサーチ部門がビジネスを牽引する戦略機能へと進化するためのポイントを、全5回にわたり解説してきました。

シリーズ最終回となる今回は、これまでの講演で視聴者の皆様から寄せられた疑問への具体的な解決策や、業界全体が直面する課題について、ディスカッション形式で深掘りします。リサーチ部門の役割や、プロジェクト推進時に生じる悩みへの対応について、実際の事例を交えながらご紹介。また、イノベーションやAIなど、マーケティングを取り巻く最新トピックについても議論を展開します。

マーケティング業務における課題や、リサーチに関するお悩みなど、講師への質問がある方は、申し込み完了ページに記載された募集フォームに質問をご記入ください。講演中、可能な限りお答えいたします。

日々の業務における悩みや疑問に対して、実践的な知見や具体的な事例を通じて解決の糸口をご提供します。ぜひご参加ください。

■このような方へおすすめ

・事業会社でマーケティングリサーチ業務を専任または兼任で担当されている方

・事業会社でマーケティング、商品/サービス関連のリサーチ業務を担当されている方

・自社でマーケティングリサーチを増やしたい／これから実施していきたいと考えている方

■プログラム

『ビジネスをリードするリサーチ機能になるためのポイント 第６弾：リサーチを取り巻く疑問解決と業界洞察』- インサイト獲得から製品化の事例紹介- マーケティングリサーチを取り巻く疑問や課題- マーケティングリサーチの業界課題～イノベーション・AI～- その他質問に対する応答

スピーカー：

高橋直樹

日本インフォメーション株式会社 代表取締役社長

斎藤 啓太

※内容は変更される場合があります

■スピーカー略歴

『高橋 直樹』

元 日産自動車株式会社 コーポレート市場情報統括本部 シニア・アドバイザー

大学卒業後、株式会社インテージにて、市場調査全般、ネット視聴率パネル事業、CRMなどを担当。

2003年から2025年まで、日産自動車株式会社 コーポレート市場情報統括本部にて、主管、部長、エキスパート・リーダー、シニア・アドバイザーを歴任。

市場調査手法・体系の開発・グローバル管理、グローバルな市場調査部門のマネジメントとその将来像設計、商品開発やプロジェクトマネジメントなどのビジネスプロセス変革・改善、日産初のマーケティングROI評価体系構築と導入などを担当。

専門領域は、市場調査、データアナリティクス、プロセス変革マネジメント。

国内の大学・大学院、国内外のビジネスカンファレンスなどでの講演多数。

現在は、日本マーケティング・リサーチ協会リサーチイノベーション委員会委員を務める。

『斎藤 啓太』

日本インフォメーション株式会社 代表取締役社長

金融機関、大手マーケティングリサーチ会社を経て、現職。

これまでは企画から分析報告まで一貫したリサーチ業務を担当。

現在は経営戦略全般に関わりながら、リサーチの実務にも携わる。

日本マーケティングリサーチ協会 理事

情報経営イノベーション専門職大学【iU】 客員教授

■開催概要

開催概要

