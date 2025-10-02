“絶望系アニソンシンガー” ReoNa、最新アルバム「HEART」発売を記念した生特番を発売前夜10月7日（火）夜8時より「ABEMA」で独占無料生放送決定！

株式会社AbemaTV(C)SACRA MUSIC

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、“絶望系アニソンシンガー”ReoNaの最新アルバム発売を記念した特別番組『ReoNa 3rd Album発売記念ABEMA’s Heart特番』を、2025年10月7日（火）夜8時より独占無料生放送いたします。

ReoNaは、“絶望系アニソンシンガー”を掲げる新進気鋭の女性アーティストです。2018年7月に、テレビアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』の劇中歌アーティスト・神崎エルザの歌唱を担当し、同年8月にテレビアニメ『ハッピーシュガーライフ』のエンディングテーマ「SWEET HURT」でソロデビュー。繊細かつ深い歌声で多くのファンを魅了しております。

ReoNaの新作楽曲リリース前日に恒例でお届けしている「ABEMA」特番。今回は、ReoNaの2年半ぶりのアルバムとなる3rd Album「HEART」を記念した特別番組として、ReoNaに加え、アニサマエグゼクティブプロデューサーの齋藤P氏、SAOゲーム総合プロデューサーのバンダイナムコ・二見鷹介氏がゲスト出演。アルバムコンセプトや、収録楽曲について、制作裏話も交えつつたっぷりとお届けいたします。また、3rd Album「HEART」完全数量生産限定盤と初回生産限定盤に収録される「HEART-Lyric Video(London’s Heart)-」を番組内で初公開するほか、収録曲「芥」のスペシャルライブもお届けいたします。

さらに、番組内で「SPICE 」アニメ/ゲームジャンル編集長の加東岳史氏によるスペシャルインタビュー映像もお届けいたします。インタビューには、3rd Albumに新規収録されている新規楽曲の作詞・作曲を手がけた堀江晶太、Ryo'LEFTY'Miyata、荒幡亮平が登場いたします。

ReoNaが最新アルバム「HEART」を語る特別番組をお楽しみいただけるのは「ABEMA」だけです。ぜひお見逃しなく。

■特別番組『ReoNa 3rd Album発売記念ABEMA’s Heart特番』独占無料生放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年10月7日（火）夜8時～夜9時40分

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/DSprfcXVt3AiDV

出演者（※敬称略）：ReoNa、齋藤P（アニサマ エグゼクティブプロデューサー）、二見鷹介（バンダイナムコ プロデューサー）／MC・青木佑磨

