ガクシー、IMPACT STARTUP SUMMIT 2025に出展

株式会社ガクシー

株式会社ガクシー（本社：東京都港区、代表取締役：松原良輔、以下 ガクシー）は、2025年10月14日（火）に東京コンベンションホール（京橋）にて開催される「IMPACT STARTUP SUMMIT 2025」に出展いたします。

IMPACT STARTUP SUMMIT 2025は、一般社団法人インパクトスタートアップ協会が主催する、社会課題の解決と持続可能な成長を両立する企業が集う見本市です。今年は「Impact Showcase - 社会課題解決の見本市」をテーマに、教育・環境・ヘルスケア・地域再生・金融包摂など、幅広い分野のスタートアップが参画し、来場者に最前線の取り組みを体感いただける機会を提供します。

ガクシーは、日本最大級の奨学金プラットフォームを運営し、すべての学生が「学びたい気持ち」を諦めずに実現できる社会を目指し活動しています。本イベントでは、国内外の奨学金制度や寄付による「オリジナル奨学金」の創設事例、そして新たに展開するキャリア支援サービス「ガクシーTalent」などを紹介し、教育の未来に向けた可能性を提示いたします。

ガクシーは、奨学金を通じて学生・企業・社会をつなぐ新しいインフラを築き、次世代の挑戦を後押ししてまいります。ぜひ当日、ガクシーブースへお立ち寄りください。

■開催概要

イベント公式ページ :https://impact-startup.or.jp/summit/2025IMPACT STARTUP SUMMIT 2025

開催日時：2025年10月14日（火）12:00-19:00（受付 11:30）

開催場所：東京コンベンションホール

〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目1-1（京橋駅直結、東京駅徒歩5分）

開催形式：対面開催限定（オンライン配信なし）

参加者 ：インパクトスタートアップ協会正会員 、賛同会員、スタートアップ、投資家、企業リーダー、業界リーダー、政治家、政府機関、研究機関、メディア

公式ページ：https://impact-startup.or.jp/summit/2025

■株式会社ガクシーについて

会社名： 株式会社ガクシー

代表者： 代表取締役 松原良輔

設立日： 2019年3月1日

所在地： 東京都港区西新橋1-1-1 WeWork 日比谷FORT TOWER 10F

資本金： 100,000,000円（2025年3月時点）

事業内容：奨学金に関連するDX推進事業、利用者向けの情報提供、オリジナル奨学金設立サポート

サービス 奨学金情報サイト「ガクシー」（https://gaxi.jp/(https://gaxi.jp/)）

クラウド型奨学金運営管理システム「ガクシーAgent」（https://gaxi-agent.com/(https://gaxi-agent.com/)）

奨学金の設立サポート

URL： https://gaxi.co.jp

ガクシーのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51780

▶︎ガクシーの取り組みを知りたい方

奨学生のインタビューやガクシーの事業インパクトが掲載されています。

ガクシーインパクト2024はこちら(https://drive.google.com/file/d/1DPvXalaPjCai91fuPTEWN2bT0YgyJya6/view)

株式会社ガクシー｜動画：ガクシーの目指す社会

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-fjQ4htVlN4 ]ガクシーは若者が夢を諦めなくていい社会を目指します！

株式会社ガクシーは「諦めなくていい社会の実現」を目指して若者の可能性を広げる新しいお金の流れを創造する事業を行っています。経済的な理由で夢を諦めることのない、さらには、挑戦者が世の中を変革し、牽引していけるような社会の実現を目指しています。具体的には、奨学金の利用者である学生や保護者向けに日本最大級の奨学金情報サイト「ガクシー」を運営し、学校・地方自治体・財団などの奨学金運営団体向けにはクラウド型奨学金運営管理システム「ガクシーAgent」およびBPO（業務支援）を提供しています。また、資金を提供したい個人や団体向けに簡単に少額から奨学金を創設できるサービス「シン・奨学金」や「奨学金コンサルティング」、企業向けに奨学金を活用した「学生採用・集客支援サービス」も提供しています。これらの取り組みを通して、奨学金業界全体の変革を推進しています。

株式会社ガクシー

広報担当：小林

電話：050-3647-4177 メールアドレス：contact@gaxi.co.jp