金沢工業大学の学生プロジェクト「フードクリエイションプロジェクト」 が株式会社ハチバン（本社：石川県金沢市）との産学連携で考案した新ラーメン第2弾、「濃厚旨撃らーめん」が、「８番らーめん金沢工大前店」（石川県野々市市扇が丘455）限定で、10 月 10 日（金）午前10時30分より、販売が開始されます。



学生の声を反映し、2年がかりで開発された「濃厚旨撃らーめん」

株式会社ハチバンの商品企画と開発に金沢工業大学の学生自ら携わったのは、2023 年 11 月の８番らーめん金沢工大前店オープンにあわせて開発・販売された「背脂角煮唐麺」以来、２年ぶり。「濃厚旨撃らーめん」は”ガッツリ系のラーメンが食べたい”という学生の声を形にした一杯となりました。

【開発の経緯-学生の「本当に食べたい」を産学連携で実現 】

８番らーめんは、学生をはじめとした若年層 の来店が少ないという課題を抱えていました。そこで 2022 年 6 月、金沢工業大学が行った「フードクリエーション～食の未来を考える～」をテーマとしたアイデアソンに株式会社ハチバンが協力企業として参加。同年 9 月に金沢工業大学の学生プロジェクトとして「フードクリエイショ ンプロジェクト」が正式に発足し、学生の立場から若者のニーズに合った商品や企画を提案する取り組みが始まりました。

学生からは「ガッツリ系のラーメンが食べたい」「今の８番には自分たちの欲しい味がない」という声が出され、メニュー班を中心に"学生が本当に食べたいラーメン"の開発に着手。何度も試作や試食、他店調査を重ね、２年かけてようやく学生が納得のいく一杯を完成させました。



メニュー班を中心に"学生が本当に食べたいラーメン"の開発に着手。新ラーメンに向けて議論を重ねた。





何度も試作や試食、他店調査を重ね、学生が納得のいく一杯を完成させた

【学生が追求した3つのこだわり】

① 中毒性のある「新ジャンルの味」

豚骨醤油をベースに醤油と味噌をブレンドした独自の黄金比。「濃厚」「深み」「まろやかさ」を両立し、最後まで飽きない中毒性のある味わいを実現。

今回この商品を開発するにあたり、学生たちはまろやかさや飽きのこない味にとことんこだわり、何度も試作と試食を繰り返してきました。見た目のインパクトだけでなく、実際に食べたときの満足感と余韻のある美味しさで、「美味そう」を「美味かった」に変える、これまでにない一杯です。

② 学生が求める「満腹感」への対応

北陸の８番らーめんでは扱っていない国産小麦 100％の極太麺、厚切りチャーシュー、煮玉子、もやしで食べ応えを追求。こってりスープをまとわせて堪能するもやしをはじめ、北陸の８番らーめんでは扱っていない国産小麦 100％の極太麺、この商品に合わせて厳選した厚切りチャーシュー、煮玉子を使用することで「濃厚旨撃らーめん」は食べ応えと満足感を追求し実現しました。

③ 自由なカスタマイズ性

まろやかさを追求する中で「コーヒーフレッシュ」を別添えで提供。スープに加えることでまろやかさが際立ち、コク深くなることで最後の一口まで飽きのこない“やみつき感”を実現しました。さらに醤油ダレや、にんにくをご用意しています。









【学生のための特典も実現】

濃厚スープと相性抜群のライスを、学生証を提示いただいた全ての学生を対象にライス（小）を無料で提供します。らーめんとご飯の無限ループで満腹の幸せを体感できます。

【第１弾商品も高評価を獲得 】

2023 年 11 月の金沢工大前店オープン時に発売した第 1 弾「背脂角煮唐麺」は、アンケートで 73％ の顧客が「また食べたい」と回答するなど高い評価を獲得。SNS での反応も通常投稿の 2 倍以上のエンゲージメントを記録し、若者の食への関心の高さを実証しました。

【商品概要】

販売価格：

●店内メニュー

濃厚旨撃らーめん／900 円（税込 990 円）

濃厚旨撃らーめん 大盛り／1100 円（税込 1210 円）

濃厚旨撃らーめん ライス付き／1000 円（税込 1100 円）

濃厚旨撃らーめん 大盛り ライス付き／1200 円（税込 1320 円）

●学割（学生証提示）

濃厚旨撃らーめん ライス付き／－100 円（税込－110 円）

※テイクアウト販売はございません。

販売期間：

2025 年 10 月 10 日（金）～2025 年 11 月下旬（予定）

※限定メニューのため、無くなり次第終了させていただきます。

販売店：

８番らーめん金沢工大前店

発売元：

株式会社ハチバン