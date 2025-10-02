こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
医療現場の“あるある”が満載。その解決策は!? 『行動経済学で学ぶ感染症』10/6発売
株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、新刊書籍『行動経済学で学ぶ感染症』（著：武藤義和［公立陶生病院感染症内科主任部長／感染制御部部長］）を2025年10月6日に刊行します。
◆あなたのその行動は、本当にあなたが決めているの？
医療現場の“あるある”を紹介しながら、「自分」だけでなく、「あの人」に行動を変えてもらうためのコツ＆ヒントを教えます！
人が無意識にどう動くのか、気持ちよく行動してもらうにはどうするか、自分の無意識の行動をどう自覚すればよいのか。
本書では行動経済学の考え方を利用しながら、医療職に必須の感染症診療の知識を楽しく学ぶことができます。
◆目次
第0章 感染症と行動経済学
人間ってこういうものだよね ――プロスペクト理論
第1章 感染症診療編
その検査，やる必要ありますか？ ――デュアルプロセス理論
とりあえずカルバペネムで ――思考停止とヒューリスティック
手近なところですましちゃう ――利用可能性ヒューリスティック
天上天下唯我独尊！ ――ダニング・クルーガー効果
見えている世界だけがすべてじゃない ――確証バイアス
そんなにあっても選べないよ ――決定回避の法則
検査陽性が意味することは？ ――少数・大数の法則
なんかそれっぽい気がするよね ――連言錯誤
上の先生がやっているからついつい ――バンドワゴン効果
抗菌薬はやめる時のほうが難しい ――損失回避バイアスと出口戦略
ここまでやったんだからさ ――サンクコスト効果
1 回失敗したからって過剰な守りに入るヤツ ――羹に懲りて膾を吹く
目は口ほどに物を言わない ――フォールス・コンセンサス
clinical course を制するものはすべてを制する ――ラチェット効果
第2章 感染管理編
手指衛生を徹底してもらうには ――沈没船のジョーク
誰を基準に考えているの？ ――フレーミング効果
遠くのバラより近くのタンポポ ――ザイオンス効果
コケの一念岩をも通す ――ピグマリオン効果
一番いいはずの選択肢が選べない？ ――囚人のジレンマ
ディープなインパクトを ――初頭効果
人のやる気に口を出さない① ――アンダーマイニング効果
人のやる気に口を出さない② ――エンハンシング効果
その重症は誰が決めたの？ ――アインシュテルング効果
先送り癖はいいことない ――現在バイアス
将来よりも，いまのこと？ ――時間選好と双曲割引
届け出は出せばいいってもんじゃないよ ――クラウディングアウト
あの部長，全然やる気ないよね ――ピーターの法則
よそはよそ，うちはうち ――アンカリング効果（参照点依存性）
時間もお金もあればあるだけ使っちゃう ――パーキンソンの法則
逃げるは恥だし役にも立たない ――ハーディング効果
すべてはお釈迦様の手のひらの上 ――ナッジ理論
COLUMN
もしも未来が見えたなら
私，失敗しまくるので
他人の不幸は蜜の味
こんなはずじゃなかった気がする
イノベーションを起こせ
レモン市場にさせてはいけない
そ，そんなはずはない！
本書に登場する行動経済学（経済学・心理学）用語
◆書誌情報
書名：行動経済学で学ぶ感染症
著：武藤義和（公立陶生病院感染症内科主任部長／感染制御部部長）
発行月：2025年10月
判型：A5
頁数：212
定価：4,180円（本体3,800円+税10%）
ISBN：978-4-260-06249-7
発行元：医学書院
詳細・サンプル：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/114280
【株式会社医学書院について】
1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。
治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。
本件に関するお問合わせ先
弊社ウェブサイトのお問合わせフォームをご利用ください
https://www.igaku-shoin.co.jp/inquiry/books
関連リンク
書籍詳細ページ
https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/114280
◆あなたのその行動は、本当にあなたが決めているの？
医療現場の“あるある”を紹介しながら、「自分」だけでなく、「あの人」に行動を変えてもらうためのコツ＆ヒントを教えます！
人が無意識にどう動くのか、気持ちよく行動してもらうにはどうするか、自分の無意識の行動をどう自覚すればよいのか。
本書では行動経済学の考え方を利用しながら、医療職に必須の感染症診療の知識を楽しく学ぶことができます。
◆目次
第0章 感染症と行動経済学
人間ってこういうものだよね ――プロスペクト理論
第1章 感染症診療編
その検査，やる必要ありますか？ ――デュアルプロセス理論
とりあえずカルバペネムで ――思考停止とヒューリスティック
手近なところですましちゃう ――利用可能性ヒューリスティック
天上天下唯我独尊！ ――ダニング・クルーガー効果
見えている世界だけがすべてじゃない ――確証バイアス
そんなにあっても選べないよ ――決定回避の法則
検査陽性が意味することは？ ――少数・大数の法則
なんかそれっぽい気がするよね ――連言錯誤
上の先生がやっているからついつい ――バンドワゴン効果
抗菌薬はやめる時のほうが難しい ――損失回避バイアスと出口戦略
ここまでやったんだからさ ――サンクコスト効果
1 回失敗したからって過剰な守りに入るヤツ ――羹に懲りて膾を吹く
目は口ほどに物を言わない ――フォールス・コンセンサス
clinical course を制するものはすべてを制する ――ラチェット効果
第2章 感染管理編
手指衛生を徹底してもらうには ――沈没船のジョーク
誰を基準に考えているの？ ――フレーミング効果
遠くのバラより近くのタンポポ ――ザイオンス効果
コケの一念岩をも通す ――ピグマリオン効果
一番いいはずの選択肢が選べない？ ――囚人のジレンマ
ディープなインパクトを ――初頭効果
人のやる気に口を出さない① ――アンダーマイニング効果
人のやる気に口を出さない② ――エンハンシング効果
その重症は誰が決めたの？ ――アインシュテルング効果
先送り癖はいいことない ――現在バイアス
将来よりも，いまのこと？ ――時間選好と双曲割引
届け出は出せばいいってもんじゃないよ ――クラウディングアウト
あの部長，全然やる気ないよね ――ピーターの法則
よそはよそ，うちはうち ――アンカリング効果（参照点依存性）
時間もお金もあればあるだけ使っちゃう ――パーキンソンの法則
逃げるは恥だし役にも立たない ――ハーディング効果
すべてはお釈迦様の手のひらの上 ――ナッジ理論
COLUMN
もしも未来が見えたなら
私，失敗しまくるので
他人の不幸は蜜の味
こんなはずじゃなかった気がする
イノベーションを起こせ
レモン市場にさせてはいけない
そ，そんなはずはない！
本書に登場する行動経済学（経済学・心理学）用語
◆書誌情報
書名：行動経済学で学ぶ感染症
著：武藤義和（公立陶生病院感染症内科主任部長／感染制御部部長）
発行月：2025年10月
判型：A5
頁数：212
定価：4,180円（本体3,800円+税10%）
ISBN：978-4-260-06249-7
発行元：医学書院
詳細・サンプル：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/114280
【株式会社医学書院について】
1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。
治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。
本件に関するお問合わせ先
弊社ウェブサイトのお問合わせフォームをご利用ください
https://www.igaku-shoin.co.jp/inquiry/books
関連リンク
書籍詳細ページ
https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/114280