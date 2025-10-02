医療現場の“あるある”が満載。その解決策は!?　『行動経済学で学ぶ感染症』10/6発売

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、新刊書籍『行動経済学で学ぶ感染症』（著：武藤義和［公立陶生病院感染症内科主任部長／感染制御部部長］）を2025年10月6日に刊行します。






















◆あなたのその行動は、本当にあなたが決めているの？








医療現場の“あるある”を紹介しながら、「自分」だけでなく、「あの人」に行動を変えてもらうためのコツ＆ヒントを教えます！

人が無意識にどう動くのか、気持ちよく行動してもらうにはどうするか、自分の無意識の行動をどう自覚すればよいのか。

本書では行動経済学の考え方を利用しながら、医療職に必須の感染症診療の知識を楽しく学ぶことができます。


◆目次


第0章　感染症と行動経済学

　　人間ってこういうものだよね　――プロスペクト理論


第1章　感染症診療編

　　その検査，やる必要ありますか？　――デュアルプロセス理論
　　とりあえずカルバペネムで　――思考停止とヒューリスティック
　　手近なところですましちゃう　――利用可能性ヒューリスティック
　　天上天下唯我独尊！　――ダニング・クルーガー効果
　　見えている世界だけがすべてじゃない　――確証バイアス
　　そんなにあっても選べないよ　――決定回避の法則
　　検査陽性が意味することは？　――少数・大数の法則
　　なんかそれっぽい気がするよね　――連言錯誤
　　上の先生がやっているからついつい　――バンドワゴン効果
　　抗菌薬はやめる時のほうが難しい　――損失回避バイアスと出口戦略
　　ここまでやったんだからさ　――サンクコスト効果
　　1 回失敗したからって過剰な守りに入るヤツ　――羹に懲りて膾を吹く
　　目は口ほどに物を言わない　――フォールス・コンセンサス
　　clinical course を制するものはすべてを制する　――ラチェット効果

第2章　感染管理編

　　手指衛生を徹底してもらうには　――沈没船のジョーク
　　誰を基準に考えているの？　――フレーミング効果
　　遠くのバラより近くのタンポポ　――ザイオンス効果
　　コケの一念岩をも通す　――ピグマリオン効果
　　一番いいはずの選択肢が選べない？　――囚人のジレンマ
　　ディープなインパクトを　――初頭効果
　　人のやる気に口を出さない①　――アンダーマイニング効果
　　人のやる気に口を出さない②　――エンハンシング効果
　　その重症は誰が決めたの？　――アインシュテルング効果
　　先送り癖はいいことない　――現在バイアス
　　将来よりも，いまのこと？　――時間選好と双曲割引
　　届け出は出せばいいってもんじゃないよ　――クラウディングアウト
　　あの部長，全然やる気ないよね　――ピーターの法則
　　よそはよそ，うちはうち　――アンカリング効果（参照点依存性）
　　時間もお金もあればあるだけ使っちゃう　――パーキンソンの法則
　　逃げるは恥だし役にも立たない　――ハーディング効果
　　すべてはお釈迦様の手のひらの上　――ナッジ理論

COLUMN

　　もしも未来が見えたなら
　　私，失敗しまくるので
　　他人の不幸は蜜の味
　　こんなはずじゃなかった気がする
　　イノベーションを起こせ
　　レモン市場にさせてはいけない
　　そ，そんなはずはない！

本書に登場する行動経済学（経済学・心理学）用語






◆書誌情報


書名：行動経済学で学ぶ感染症
著：武藤義和（公立陶生病院感染症内科主任部長／感染制御部部長）
発行月：2025年10月
判型：A5
頁数：212
定価：4,180円（本体3,800円+税10%）
ISBN：978-4-260-06249-7
発行元：医学書院
詳細・サンプル：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/114280


【株式会社医学書院について】
1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。
治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。


