欧米で人気の新感覚パターゴルフエンターテイメント「CRAZY GOLF」の貸切プランをスタート！

株式会社BAKERU

場を仕掛ける社会実験推進ベンチャー・株式会社BAKERU（本社：東京都港区、代表取締役：小林 肇）が横浜ワールドポーターズ屋上ルーフ・トップ・ワールドで運営する日本初※の新感覚エンターテインメント施設「CRAZY GOLF（クレイジーゴルフ）」は、この度、施設の貸切プランを新たにスタートしました。

また、全国展開に向けた出店・協業パートナーの募集も本日より開始いたします。

公式サイトURL：https://crazygolf.jp

貸切プランを提供開始

※ 欧米で人気の「クレイジーゴルフ」をコンセプトとした、常設のエンターテインメント施設として。（自社調べ）

日本初上陸※の「CRAZY GOLF」は、欧米で人気を集める新感覚のパターゴルフ・エンターテインメントです。各コースにはスリル満点のジェットコースター型や、思わず笑ってしまうトリッキーなもの、仲間同士で盛り上がれる対戦型など、全9ホールをご用意しています。ゴルフの経験やスキルは一切不要で、「どう攻略するか」「どんなハプニングが起こるか」によって、毎回異なる盛り上がりが生まれるのもゲームの魅力です。

「CRAZY GOLF」のある横浜ワールドポーターズ屋上のルーフ・トップ・ワールドは、みなとみらい線「馬車道駅」4番出口から徒歩約5分の場所にあります。横浜の街並みを一望できるロケーションで、昼は青空、夜は綺麗な夜景を満喫しながら、開放的な空間でプレーをお楽しみいただけます。

この度開始する貸切プランでは、最大60名様を収容可能な開放的な空間で、イベントの企画から実施まで、お客様のニーズに合わせて自由にプロデュースしていただけます。企業イベント、結婚式の二次会、撮影利用からプレス発表会まで、幅広い用途で利用可能です。

貸切プラン 利用イメージ

- 撮影利用： テレビ番組、プロモーションビデオ、CM、映画、ライブ配信など- イベント： 結婚式二次会、DJイベント、ビジネス向けイベント、ファッションショーなど- 団体利用： 企業の懇親会、パーティー、新製品発表会など

その他、お客様のご要望に応じてご提案もいたします。オリジナリティ溢れるイベントや企画をご検討の際は、店舗サイトをご確認の上、お気軽にお問い合わせください。

※審査基準を設けておりますので、企画内容によってはお断りする場合がございます。

貸切プラン申し込みフロー

詳細についてはこちらまでご連絡ください。

CRAZY GOLF （横浜ワールドポーターズ屋上）

電話：070-1551-0263 （受付時間11:00～19:00）

メール：crazy-golf@bakeru.co.jp

▼料金体系

平日1H貸切15,000円～

土日休日1H貸切30,000円～

※20名以上から貸切ご相談可能

※50名で1Hご利用の場合、1名あたり300円～

全国展開に向けてパートナー募集を開始！

「CRAZY GOLF」は、ゴルフを通じた交流ニーズの高まりに応えるとともに、スキルや費用といった従来のハードルを取り払った新しい形のエンターテインメントです。特に、インバウンド需要の回復が見込まれるなか、国内外の大人を魅了するナイトタイムエコノミーのコンテンツは依然として不足しています。

そこでこの度、誰もが気軽に楽しめるユニークな体験を全国へ広めるため、全国展開に向けた出店・協業パートナーの募集を開始いたします。特に商業立地の土地・物件をお持ちのオーナー様、商業施設の開発・運営事業者様がいらっしゃれば、気軽にお問い合わせください。

募集対象

- 商業立地の土地/物件をお持ちのオーナー様- 不動産開発会社、商業施設運営会社、レジャー施設運営会社など、事業拡大や保有物件の利活用にご興味のある企業様・個人オーナー様

出店モデル

室内型： 繁華街や商業施設内、50坪程度

屋外型：

芝生コース 300坪程度

木製コース 200坪程度

CRAZY GOLF概要

施設名称： CRAZY GOLF （クレイジーゴルフ）

所在地： 神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ 屋上「ルーフ・トップ・ワールド」内

コース： 全9ホール

営業時間：11:00～21:00（最終受付20:30）

料金：

プレイ料金/大人900円、子ども(小学生以下)700円

LINE登録で大人800円、こども600円

ファミリー料金（合計4名、大人2名まで）2,700円

リプレイ（2回目）500円

公式サイト：https://crazygolf.jp

SNS：https://www.instagram.com/crazygolf_japan/

株式会社BAKERUとは

BAKERUは、「未来の世界に必要なコンテンツを社会に実装する」というミッションを掲げ、街に必要なコンテンツを企画・運営する“場を仕掛ける社会実験推進ベンチャー”です。私達は、そのチャレンジが未来の社会の為になると信じて、この世界にこんなモノやあんなモノが“あったらいいのに“を具現化する仕組みを考えて行動し続けます。また、BAKERUは組織ビジョンとして“クリエイティブ合衆国“を掲げ、様々なクリエイターとともに、紙やWEBだけでなく「場」も含めた全てをメディアとして捉え、社会やお客様のニーズ、その場の特性を活かした体験事業、飲食事業、住宅事業、クリエイティブ事業などを様々な取組を展開しています。

社名：株式会社BAKERU

代表：代表取締役CEO 小林 肇

役員：取締役 小谷翔一／社外取締役 佐藤誠吾

設立：2006年（東京ピストルは2020年1月にBAKERUに社名変更いたしました）

本社所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂3-4-4 専修赤坂ビル 2F ※2023年11月より移転

WEB サイト ：https://bakeru.co.jp/

問い合わせ先：info@bakeru.co.jp