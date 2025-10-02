こんなプランが欲しかった。交通と観戦が一括予約で手間がゼロ!! SUPER FORMULAらくらく送迎バスプラン登場 JR東海ツアーズとSUPER FORMULAのコラボプラン 10/7(⽕)発売開始

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰で最速の自動車レースシリーズである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下、SUPER FORMULA)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下、JRP)と、新幹線のお得なツアー・旅行「EX 旅パック」の 企画・販売を行う株式会社ジェイアール東海ツアーズ(以下、JR東海ツアーズ)は、11月23日(日)に鈴⿅サーキット(三重県鈴⿅市)で開催されるSUPER FORMULA第12戦(今季最終戦)に向けて、新幹線とバス、観戦チケットを一括で予約できる「SUPER FORMULAらくらく送迎バスプラン」を発表いたしました。

＜画像：SUPER FORMULAらくらく送迎バスプラン(小山美姫選手が登場する特別プランも限定販売)＞

モータースポーツ観戦のハードルの一つはなんと言っても“アクセス”。観戦チケットはどこで買おう…。どうやってサーキットまで行こう…。レースは楽しかったけど帰りはどうしよう…。そんなお悩みとはもうサヨナラ！新幹線のお得なツアーの企画・販売を行うJR東海ツアーズとSUPER FORMULAがタッグを組んで、観戦チケットはもちろん、新幹線とサーキットまでの送迎バスがセットになったお得で便利なプランをお届けします！⾸都圏エリア発はもちろん、静岡、近畿エリア発着の日帰りプランに加えて、ホテル宿泊付きプランも登場！そして今回は現役のプロレーシングドライバーであり、SUPER FORMULAのオフィシャルアンバサダーを務める小山美姫選手が往路バスに同乗し、レースの見どころを案内する特別プランも限定発売で登場！10/7(⽕)14:00発売開始！お早めに！！！

SUPER FORMULAらくらく送迎バスプラン

⾸都圏、静岡、近畿エリアからの往復新幹線＋名古屋駅から鈴⿅サーキットまでの往復送迎バス＋SUPER FORMULA観戦チケット(自由席)がセットになったお得なプランです。(※バスの運行スケジュール上、予選の現地観戦はできません)

対象レース：2025 SUPER FORMULA Rd.12 SUZUKA(2025シーズン最終戦 11/23開催)

発売開始日：2025年10月7日(⽕) 14時00分(予定)

発売プラン：１.【限定1台】公式アンバサダーの小山美姫選手と行く！11/23(日) バス送迎プラン

２. 11/23(日) バス送迎プラン

※１.２.ともに「日帰りプラン」「ホテル宿泊付きプラン」をお選びいただけます

発 売：https://travel.jr-central.co.jp/plan/tokushu/superformula/

発 売 元：株式会社ジェイアール東海ツアーズ

参考情報

◆ SUPER FORMULA(スーパーフォーミュラ)とは

国内最高峰で最速のフォーミュラカーレースシリーズ。レースに使用する車両やタイヤ、エンジンに性能の差が無いイコールコンディションのため、ドライバー の実力やチームの戦略が勝敗につながります。世界的に見てもF1に次ぐ速さをもち、F1に乗るために必要なスーパーライセンスが最短2年で取得が可能。世界の舞台で活躍している名だたるドライバーを輩出している、世界でも注目されているカテゴリーです。

◆ プロレーシングドライバー兼公式アンバサダー小山美姫選手

5歳からレーシングカートに乗り、2015年からFIA-F4選手権の出場しプロデビュー。2019年FIA-F3アジア選手権ウィンターシリーズにスポット参戦し、2022年にはTOYOTA GAZOO Racingの育成ドライバーとしてフォーミュラ・リージョ ナルジャパンに参戦。FIA公認の男女混合シングルシーター選手権で史上初の女 性チャンピオンを獲得。レーシングドライバーとしての活躍はもちろん、SUPER FORMULAでは公式アンバサダーとしてレースの魅力を発信するなど、マルチに活動中の女性レーシングドライバーです。