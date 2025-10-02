ロボットスタートアップｕｇｏ、「GMO AI & Robotics Awards 2025」で優秀賞を受賞

ｕｇｏ株式会社

業務DXロボットの開発を手掛けるｕｇｏ株式会社(ユーゴー、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：松井 健、以下 ｕｇｏ)は、2025年9月25日に開催された「GMO AI・ロボティクス大会議＆表彰式 2025」における「GMO AI & Robotics Awards 2025 - ロボティクス部門」にて、優秀賞を受賞いたしました。

「GMO AI & Robotics Awards 2025」は、国内のAI・ロボティクス分野において革新的な研究開発や社会実装で顕著な成果をあげた個人・団体を表彰するものです。技術の先進性や社会への貢献度を基準に、

インターネットグループおよびAI・ロボティクス分野の有識者が選考を行い、日本の技術発展をリードする受賞者を発表しています。

今回の受賞は、ｕｇｏが推進する業務DXロボット「ugo」による人手不足解消への取り組み、ならびにロボットの社会実装の実績が高く評価されたものです。

なお、表彰式の様子は、イベント公式のアーカイブ動画(https://group.gmo/security/ai-robotics/conference/2025/)よりご覧いただけます。

URL： https://group.gmo/security/ai-robotics/conference/2025/(https://group.gmo/security/ai-robotics/conference/2025/)

今後もｕｇｏは、ロボットの社会実証を通じて社会課題の解決に取り組んでまいります。

■「GMO AI・ロボティクス大会議＆表彰式 2025」とは

2025年9月25日に開催された「GMO AI・ロボティクス大会議＆表彰式 2025」は、GMOインターネットグループ主催によるAIとロボットに関する日本最大級のカンファレンスイベントです。国内外の産官学を代表するトップランナーが集い、課題提起にとどまらず、その先に広がる「日本のAI・ロボティクスの未来の姿」を議論し、未来を描くための大きな舞台となりました。

URL： https://group.gmo/security/ai-robotics/conference/2025/

■ｕｇｏ株式会社 会社概要

所在地： 東京都千代田区東神田１－７－８

設 立： 2018年

代 表：松井 健

URL： https://ugo.plus/

事業内容：ugoソリューションの提供・運用、RaaSフレームワークの開発・提供・運用