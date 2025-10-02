一般社団法人Fintech協会と共催にて内部監査セミナー「フィンテック・小規模内部監査部門における内部監査態勢の高度化セミナー」を開催いたします。

フロンティア・アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

デジタル・ガバナンス領域専門のプロフェッショナルファームであるフロンティア・アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：正田 洋平、以下「フロンティア」）は、2025年10月21日（火）に一般社団法人Fintech協会と共催にて内部監査セミナー「フィンテック・小規模内部監査部門における内部監査態勢の高度化にむけて」を開催いたします。

【概要】

フィンテック業界における内部監査の重要性が高まる中、限られたリソースで効果的な監査態勢を構築・運営することは、多くの事業者にとって共通の課題となっています。

本セミナーでは、金融庁による監督上の期待や問題意識の共有をはじめ、暗号資産交換業、資金移動業、前払式支払手段発行業など、各業態の企業から実際の取り組み事例や課題を紹介いただきます。

さらに、パネルディスカッションを通じて、フィンテック業界特有の内部監査の在り方や、小規模組織における効率的な監査手法について議論を深めます。

■日時： 2025年10月21日（火）13:00～17:00（受付開始 12:30）

■会場： FinGATE KAYABA

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1丁目8番1号

東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町」駅 7番出口 徒歩1分

東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線「日本橋」駅 D2出口 徒歩5分

■形式： 現地開催

■主催： フロンティア・アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社、一般社団法人Fintech協会

■定員： 100名（先着順）

■参加費： 無料

【プログラム（予定）】

金融当局からの基調講演を踏まえ、業態各社より自社の監査態勢、高度化に向けた取り組み、課題等をご紹介いただきます。

■講演

・山崎 勝行 氏（金融庁 総合政策局 検査監理官）

・宇都 正洋 氏（コインチェック株式会社 コーポレート副本部長（前内部監査室長））

・鹿村 明弘 氏（auフィナンシャルホールディングス株式会社 監査部長）

・加藤 憲一 氏（チューリッヒ生命保険株式会社 オーディット・エキスパート）

・田中 宏征 氏（楽天カード株式会社 内部監査部長）

・山瀬 恵 氏（株式会社インフキュリオン 内部監査室長）

・正田 洋平 氏（フロンティア・アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 代表取締役）

■パネルディスカッション

モデレーター：

・正田 洋平 氏（フロンティア・アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 代表取締役）

パネリスト：

・山崎 勝行 氏（金融庁 総合政策局 検査監理官）

・宇都 正洋 氏（コインチェック株式会社 コーポレート副本部長（前内部監査室長））

・鹿村 明弘 氏（auフィナンシャルホールディングス株式会社 監査部長）

・加藤 憲一 氏（チューリッヒ生命保険株式会社 オーディット・エキスパート）

・田中 宏征 氏（楽天カード株式会社 内部監査部長）

・山瀬 恵 氏（株式会社インフキュリオン 内部監査室長）

フィンテック業界における内部監査の課題と解決策について、実践的な議論を展開します。

■ネットワーキング・交流会

セミナー終了後、参加者同士の情報交換・交流の場をご用意しております。

※プログラム内容、登壇企業、発表順序は変更となる場合がございます。

【注意事項】

・会場での撮影・録音・録画は禁止とさせていただきます

・プログラム内容は予告なく変更となる場合がございます

【お申し込み】

▼以下のフォームよりお申込みください。

https://forms.cloud.microsoft/r/mcCrExZxYC

※申込締切： 2025年10月20日（月）17:00

※定員に達し次第、受付を終了させていただきます

【お問い合わせ】

フロンティア・アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 セミナー事務局

Email: info@frontier-ac.com

【会社情報】

フロンティア・アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

※2025年10月1日に「株式会社フロンティア」は「フロンティア・アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社」へと社名変更いたしました。

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町

代表者：正田 洋平

事業内容：内部監査/GRC領域を中心としたコンサルティング/アドバイザリー・デジタルソリューションの提供、メディアの企画・運営

設立年月：2020年6月

ホームページ：https://www.frontier-ac.com/

※2025年10月1日にHPをリニューアルいたしました。