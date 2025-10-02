水洗い不要！ふき取るだけで手軽に瞬時に汚れが落とせる「拭き取るだけなの！５秒で感動メイクブラシクリーナー」

ウエルシア薬局株式会社

ウエルシア薬局株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 純一、以下ウエルシア薬局）は、プライベートブランド（以下PB）「からだWelcia」から、累計26万本販売した「５秒で感動メイクブラシ」シリーズの新商品として、メイクブラシ専用洗浄剤「拭き取るだけなの！５秒で感動メイクブラシクリーナー」を2025年10月2日(木)より全国のウエルシア薬局にて発売いたします。

■開発背景

累計26万本を販売した「5秒で感動メイクブラシシリーズ」から、新たに専用洗浄料が誕生。メイクブラシは毎日のメイクに欠かせないアイテムですが、ファンデーションや皮脂汚れがたまりやすく、そのままにすると化粧ノリの悪化や雑菌の繁殖による肌トラブルの原因につながります。定期的な洗浄が必要と分かっていても、水洗いは「手間がかかる」「乾かすのに時間がかかる」といった声が多く、忙しい毎日の中で後回しになりがちな状況も。

「もっと簡単にブラシを清潔にしたい」「水洗いの手間をなくしたい」そんなお客様の声に応えるために開発されたのが、本商品です。ティッシュで拭き取るだけで、ブラシに付着した汚れを瞬時にオフ。水洗い不要で乾かす時間も必要なく、拭き取り後すぐにブラシを使える手軽さを実現しました。「時間がなくても清潔なブラシでメイクしたい」「肌に触れるものだから安心して使いたい」という多くのニーズに応える、新しいブラシケア習慣を提案します。

■商品特徴

１.拭き取るだけの手軽さ

ティッシュやコットンでサッと拭き取るだけで汚れを瞬時に除去。

水を使わず、忙しい日常でも簡単にケアできます。

２.速乾タイプで時短ケア

乾かす時間が不要で、朝のメイク前や外出前にもサッと使えます。

毎日のメイク後の習慣に取り入れやすく、手軽に清潔をキープできます。

３.抗菌成分配合で清潔をキープ

グレープフルーツエキス（抗菌成分）を配合。

雑菌の繁殖を防ぎ、ブラシを清潔に保ちます。

４.肌にやさしい3つのフリー処方

無香料 / 無着色 / シリコンフリー。

日常的に安心して使えるやさしい処方です。

５.こまめなケアを叶える

毎日のメイク後にすぐに使えるため、定期的な水洗いまでのつなぎとしても便利。いつでも清潔で快適なブラシ環境を保ちます。

◆ご使用方法：

・ティッシュまたはコットンに3～4プッシュ

・ブラシをなでるように優しく汚れを拭き取ります

・速乾タイプのためすぐに乾き、水洗い不要で

次のメイクにすぐ使用できます

■商品概要

商品名 ：拭き取るだけなの！５秒で感動メイクブラシクリーナー

内容量 ：80ml

全成分 ：エタノール、水、グリセリン、ヤシ油脂肪酸ＰＥＧ-７グリセリル、

ＰＥＧ-６０水添ヒマシ油、フェノキシエタノール、グレープフルーツ種子エキス、

クエン酸Ｎａ、クエン酸

価格（税込）：798円

発売日 ：2025年10月2日（木）

URL ：https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/karadatokurashi/products/4994416038633/

■ウエルシアのプライベートブランド「からだWelcia・くらしWelcia」

ウエルシアホールディングスグループでは、『いいものがある。いいひとがいる。いい店だと思う。』というビジョンのもと、ウエルシアのPB「からだWelcia・くらしWelcia」を新たに展開しています。口に入れるものや肌にふれるものなど、いのちに寄りそうものは「からだWelcia」、生活に便利、快適、安心をお届けするのが「くらしWelcia」です。私たちは安価をバリューとするのではなく、 「お客様に新しい価値や驚きを与えられる」ことを目指して、お客様の「当たり前」を超えて「高付加価値」で「他にはない」商品づくりを目指しています。

「からだWelcia・くらしWelcia」は、ヘルスケア・ビューティケア・食品・日用品の4カテゴリ、450以上（2025年9月時点）の商品を展開しています。それぞれの商品を一目見て、「これが何か」が分かるよう商品名にもこだわり、「誰も傷つけたくないスポンジ」「ぬり心地が心地いいオーガニックリップ」など、一番の特徴を表し、お客様に伝えたいことを明確化しています。

ウエルシアはこれからも、商品開発の基準にSDGsを用いるなど環境・社会課題への貢献を重視しながら、公式サイト内「からだの声とくらしの声」などを通じてお客様の声を生かした商品開発に注力し、ブランド強化を目指していきます。

■ウエルシア薬局株式会社とは

ウエルシア薬局は、企業理念「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」のもと、主に調剤併設型ドラッグストアチェーンの運営を行っています。「調剤併設」「カウンセリング営業」「深夜営業」「介護」の4つの柱をビジネスモデルとしたドラッグストアを39都道府県に約2,200店舗展開しています。

【会社概要】

社名 ：ウエルシア薬局株式会社

本社所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15

代表者 ：代表取締役社長 田中 純一

資本金 ：1億円

店舗数 ：約2,200 店（2025年6月1日現在）

業務内容 ：調剤併設型ドラッグストアチェーン展開

公式サイト：https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/