発泡剤市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月25に「発泡剤市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。発泡剤に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
発泡剤市場の概要
発泡剤市場に関する当社の調査レポートによると、発泡剤市場規模は 2035 年に約 52 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 発泡剤市場規模は約 29 億米ドルとなっています。発泡剤 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、発泡剤市場シェアの拡大は、産業界及び世界がHFOや炭化水素などの低GWP（地球温暖化係数）へとシフトした結果です。今日では、持続可能な製品に対する消費者の需要を満たすため、厳しい環境規制、家電製品や建物のエネルギー効率への影響への要請、そして発泡剤技術の革新と研究開発の促進が、世界市場の拡大を促しています。私たちの観察によると、アジア太平洋地域では、政府がモントリオール議定書のキガリ改正に基づく厳格な規制を制定しており、その結果、低GWP（地球温暖化係数）のHFOや炭化水素などの代替品の使用が推進されています。これは、環境への配慮と気候変動への懸念を後押しするだけでなく、メーカーが省エネ基準を満たすのにも役立ちます。
発泡剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/blowing-agents-market/61799
発泡剤に関する市場調査では、化学合成とリサイクルにおける技術進歩により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。閉ループ化学リサイクルや高度な触媒変換といった技術革新は、持続可能性プロファイルを満たしながら、発泡剤製造の費用対効果を高めるのに貢献していることが観察されています。当社の調査では、この技術革新により、原料コストとエネルギー消費量が削減され、プロセス効率が約20%向上すると予測されています。
しかし、国際貿易規制や市場アクセスの障壁が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330951&id=bodyimage1】
発泡剤市場セグメンテーションの傾向分析
発泡剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、発泡剤の市場調査はタイプ別、フォームタイプ別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
発泡剤市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-61799
発泡剤市場は、フォームタイプ別に基づいて、ポリウレタンフォーム、ポリスチレンフォーム、フェノールフォーム、ポリオレフィンフォーム、その他に分割されています。これらのうち、ポリウレタンフォームのサブセグメントは、2025－2035年の予測期間中に世界市場シェアの約40.1％を占め、主要な市場になると予想されています。
SDKI Analyticsの調査によると、世界的に見ると、アジア太平洋地域が建設活動のプラス軌道の成長に大きく貢献しています。ポリウレタンフォームは、エネルギー効率、断熱性という重要な特性を備えているため、グリーンビルディングに向けた規制の推進が、このサブセグメントの成長を押し上げています。さらに、米国グリーンビルディング協会のLEED基準は、ポリウレタンフォームのようなエネルギー効率の高い断熱材の使用を推奨しており、それによってこのセグメントの需要が促進されています。
発泡剤市場の概要
発泡剤市場に関する当社の調査レポートによると、発泡剤市場規模は 2035 年に約 52 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 発泡剤市場規模は約 29 億米ドルとなっています。発泡剤 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、発泡剤市場シェアの拡大は、産業界及び世界がHFOや炭化水素などの低GWP（地球温暖化係数）へとシフトした結果です。今日では、持続可能な製品に対する消費者の需要を満たすため、厳しい環境規制、家電製品や建物のエネルギー効率への影響への要請、そして発泡剤技術の革新と研究開発の促進が、世界市場の拡大を促しています。私たちの観察によると、アジア太平洋地域では、政府がモントリオール議定書のキガリ改正に基づく厳格な規制を制定しており、その結果、低GWP（地球温暖化係数）のHFOや炭化水素などの代替品の使用が推進されています。これは、環境への配慮と気候変動への懸念を後押しするだけでなく、メーカーが省エネ基準を満たすのにも役立ちます。
発泡剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/blowing-agents-market/61799
発泡剤に関する市場調査では、化学合成とリサイクルにおける技術進歩により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。閉ループ化学リサイクルや高度な触媒変換といった技術革新は、持続可能性プロファイルを満たしながら、発泡剤製造の費用対効果を高めるのに貢献していることが観察されています。当社の調査では、この技術革新により、原料コストとエネルギー消費量が削減され、プロセス効率が約20%向上すると予測されています。
しかし、国際貿易規制や市場アクセスの障壁が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330951&id=bodyimage1】
発泡剤市場セグメンテーションの傾向分析
発泡剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、発泡剤の市場調査はタイプ別、フォームタイプ別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
発泡剤市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-61799
発泡剤市場は、フォームタイプ別に基づいて、ポリウレタンフォーム、ポリスチレンフォーム、フェノールフォーム、ポリオレフィンフォーム、その他に分割されています。これらのうち、ポリウレタンフォームのサブセグメントは、2025－2035年の予測期間中に世界市場シェアの約40.1％を占め、主要な市場になると予想されています。
SDKI Analyticsの調査によると、世界的に見ると、アジア太平洋地域が建設活動のプラス軌道の成長に大きく貢献しています。ポリウレタンフォームは、エネルギー効率、断熱性という重要な特性を備えているため、グリーンビルディングに向けた規制の推進が、このサブセグメントの成長を押し上げています。さらに、米国グリーンビルディング協会のLEED基準は、ポリウレタンフォームのようなエネルギー効率の高い断熱材の使用を推奨しており、それによってこのセグメントの需要が促進されています。