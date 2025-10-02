【卒業生インタビュー】未経験からWeb制作フリーランスへ転身 「時間も場所も選ばない働き方」を実現した卒業生の挑戦 -地方移住も視野に入れた自由なキャリアの築き方とは？-
株式会社Shareway（シェアウェイ）（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）が運営するWannabe Academy（ワナビーアカデミー）は、同スクール卒業後、未経験からフリーランスとして新たなキャリアをスタートさせた卒業生インタビューを公開しました。
今回ご登場いただいたのは、元・電機メーカー勤務の新保さん。学習当初の悩みや不安、キャリアチェンジ後の働き方の変化、そして今後の目標までを率直に語っていただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330647&id=bodyimage1】
【インタビュー内容】
「正直、最初は”分からないことが分からない”状態でした」- そんな不安を抱えていた新保さんは、今では2社と契約しながら自由な働き方を実現しています。
新保さんは、場所に縛られない働き方を叶えるためにWannabe Academy（ワナビーアカデミー）での学習を決意しました。学び始めた頃はマーケティングの解像度が低く、苦戦したことも。事前リサーチの重要性を痛感しながらも、着実に成長。理論だけでなく、実践的にマーケティングの根本を学べたことが大きな財産となり、同スクールの実務型カリキュラムが転職後の基盤になったそうです。現在はWeb制作フリーランスとして、フルリモート&フレックス勤務を実現しました。今後はWannabe Academy（ワナビーアカデミー）で学んだマーケティングの知識やスキルを活かして、ECサイト構築後の運用に挑戦し、クライアントに貢献することを目指しています。
▼インタビュー全文はこちら
https://shareway.jp/wannabe-academy/blog/interview_graduate_007/
※掲載メディア：WANNABE MEDIA
【Wannabe Academyについて】
「実務経験が積めるスクールは少ない」そんな声に応え、Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）では実践主義を貫いています。本校は、完全未経験からでもWebマーケティングの実務スキルが身につく実践型スクールです。3ヶ月の基礎学習に加え、2ヶ月の実地研修を通じて、Google Analytics 4によるWebサイト分析やWeb広告の運用など、実務で通用する力を養成。Googleアナリティクス資格やGoogle広告認定資格の取得も可能です。
実務経験豊富な現役講師が指導を担当し、個別補講も回数無制限で対応しています。さらに、生成AIやデザイン、動画編集などのスキルも取得できます。一定条件を満たせば、受講料の最大100%のキャッシュバックされる制度も用意されており、コストを抑えて学びたい方にも最適です。
【個別相談 受付中】
・20～30代向けhttps://wannabe.web.shareway.jp/reskilling
・40代以上向けhttps://wannabe.web.shareway.jp/reskilling_40
【Shareway（シェアウェイ）について】
2012年創業。広告代理店として、延べ200社以上のプロモーションに携わった後、2020年にWebマーケター養成スクール「Wannabe Academy」、Web・広告業界特化型転職エージェント「Wannabe Career」、2023年にWebマーケターのための案件マッチングプラットフォーム「Wannabe Work」運営、その他Webマーケティング事業、クリエイティブ制作を行う。
【Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）について】
2020年5月に開講した大人の自己実現をサポートする、クリエイティブ×Webマーケティング力養成スクール。これまで特別授業延べ15,000名（2025年9月時点）、「Webマーケターコース」受講性2,000名突破（2025年8月時点）。未経験者・経験者問わずWebマーケターとしてスキルアップを目指す人に徹底的に寄り添い、最長8ヶ月を誇る充実のサポートプログラムや、業界に先駆けて導入した実務経験を積み「未経験者から経験者」を育てるカリキュラムを提供している。さらに、時代のニーズに応じて、AIの活用法、バナーやLP制作に役立つデザインスキル、動画編集技術、そして副業としての活動を視野に入れたノウハウを学べるカリキュラムも随時取り入れている。
今回ご登場いただいたのは、元・電機メーカー勤務の新保さん。学習当初の悩みや不安、キャリアチェンジ後の働き方の変化、そして今後の目標までを率直に語っていただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330647&id=bodyimage1】
【インタビュー内容】
「正直、最初は”分からないことが分からない”状態でした」- そんな不安を抱えていた新保さんは、今では2社と契約しながら自由な働き方を実現しています。
新保さんは、場所に縛られない働き方を叶えるためにWannabe Academy（ワナビーアカデミー）での学習を決意しました。学び始めた頃はマーケティングの解像度が低く、苦戦したことも。事前リサーチの重要性を痛感しながらも、着実に成長。理論だけでなく、実践的にマーケティングの根本を学べたことが大きな財産となり、同スクールの実務型カリキュラムが転職後の基盤になったそうです。現在はWeb制作フリーランスとして、フルリモート&フレックス勤務を実現しました。今後はWannabe Academy（ワナビーアカデミー）で学んだマーケティングの知識やスキルを活かして、ECサイト構築後の運用に挑戦し、クライアントに貢献することを目指しています。
▼インタビュー全文はこちら
https://shareway.jp/wannabe-academy/blog/interview_graduate_007/
※掲載メディア：WANNABE MEDIA
【Wannabe Academyについて】
「実務経験が積めるスクールは少ない」そんな声に応え、Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）では実践主義を貫いています。本校は、完全未経験からでもWebマーケティングの実務スキルが身につく実践型スクールです。3ヶ月の基礎学習に加え、2ヶ月の実地研修を通じて、Google Analytics 4によるWebサイト分析やWeb広告の運用など、実務で通用する力を養成。Googleアナリティクス資格やGoogle広告認定資格の取得も可能です。
実務経験豊富な現役講師が指導を担当し、個別補講も回数無制限で対応しています。さらに、生成AIやデザイン、動画編集などのスキルも取得できます。一定条件を満たせば、受講料の最大100%のキャッシュバックされる制度も用意されており、コストを抑えて学びたい方にも最適です。
【個別相談 受付中】
・20～30代向けhttps://wannabe.web.shareway.jp/reskilling
・40代以上向けhttps://wannabe.web.shareway.jp/reskilling_40
【Shareway（シェアウェイ）について】
2012年創業。広告代理店として、延べ200社以上のプロモーションに携わった後、2020年にWebマーケター養成スクール「Wannabe Academy」、Web・広告業界特化型転職エージェント「Wannabe Career」、2023年にWebマーケターのための案件マッチングプラットフォーム「Wannabe Work」運営、その他Webマーケティング事業、クリエイティブ制作を行う。
【Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）について】
2020年5月に開講した大人の自己実現をサポートする、クリエイティブ×Webマーケティング力養成スクール。これまで特別授業延べ15,000名（2025年9月時点）、「Webマーケターコース」受講性2,000名突破（2025年8月時点）。未経験者・経験者問わずWebマーケターとしてスキルアップを目指す人に徹底的に寄り添い、最長8ヶ月を誇る充実のサポートプログラムや、業界に先駆けて導入した実務経験を積み「未経験者から経験者」を育てるカリキュラムを提供している。さらに、時代のニーズに応じて、AIの活用法、バナーやLP制作に役立つデザインスキル、動画編集技術、そして副業としての活動を視野に入れたノウハウを学べるカリキュラムも随時取り入れている。