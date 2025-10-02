こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大正製薬、PGA TOURとオフィシャルマーケティングパートナーシップ契約を締結！
大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、2025年10月1日付でPGA TOURとオフィシャルマーケティングパートナーシップ契約を締結しました。
PGA TOURは、50年以上にわたり世界中で開催されているゴルフ界最高峰のトーナメントを運営する団体です。当社はこれまでPGA TOUR日本開催大会の「ZOZO CHAMPIONSHIP」に2019年より2024年まで6年間※協賛して参りました。※2020年はアメリカ開催
当社は、スポーツは文化であり、その発展が人々の健全な体と心の育成につながると考え、スポーツに寄り添うことを企業ミッションとし、さまざまなスポーツに協賛しております。
スポーツ文化を支えることで、スポーツ人口が増え、ファンが増えれば、競技の発展にもなり、ひいては企業ミッションの実現にも寄与すると考えております。この度のPGA TOURオフィシャルマーケティングパートナーシップを通じて、夢や目標に向かって前向きに頑張る人を応援し、スポーツの発展に貢献してまいります。
また2025年10月9日（木）～12日（日）にかけて、神奈川県・横浜カントリークラブにて開催されるアジア唯一のPGA TOUR公式大会である「Baycurrent Classic Presented by LEXUS」にTop Sponsorとして協賛いたします。本大会は、当社がスポンサー契約する日本を代表するプロゴルファー松山英樹選手が出場を予定する大会です。
当社が発売する「リポビタンＤ」（指定医薬部外品）は、夢や目標に向かって前向きに頑張る人々を応援するコミュニケーション活動を行っております。今後もリポビタンを通じて、スポーツの発展、また夢や目標に向かって前向きに頑張る人々に寄り添い、さまざまな応援活動を実施してまいります。
◇リポビタンブランドサイト
URL https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/
本件に関するお問合わせ先
大正製薬株式会社 コーポレートコミュニケーション部
TEL ：03-3985-1111（代表）