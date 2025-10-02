TVアニメ『ブルーロック』のトレーディング ちびとこ アクリルマスコット、ちびとこ BIGアクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ブルーロック』の商品4種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ブルーロック』の商品の受注を9月29日(月)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/974?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング ちびとこ アクリルマスコット

潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、烏 旅人、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王、氷織 羊、糸師 冴、オリヴァ・愛空が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルマスコットに仕上げました。

厚さ8mmのアクリルとなっており、台座無しで自立するため、そのまま飾ったり、並べることもできます。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「ちびとこ」は、キャラクターの「動き」にスポットをあて、歩いているところを描き起こしたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（最大約）60×29mm 厚み：8mm

素材 ：アクリル

▼ちびとこ BIGアクリルスタンド

※画像は「潔 世一 ちびとこ BIGアクリルスタンド」を使用しております。

潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、烏 旅人、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王、氷織 羊、糸師 冴、オリヴァ・愛空が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種（潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、烏 旅人、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王、氷織 羊、糸師 冴、オリヴァ・愛空）

サイズ：本体：（約）18.6×8.6cm 台座：（約）9.7×5.2cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼ちびとこ ミニフォト用アクリルスタンド

※画像は「潔 世一 ちびとこ ミニフォト用アクリルスタンド」を使用しております。

潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、烏 旅人、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王、氷織 羊、糸師 冴、オリヴァ・愛空が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、ミニフォト用アクリルスタンドに仕上げました。

お気に入りのミニフォトやイラストカードをフレームパーツで挟んで、簡単に飾ることができます。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種（潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、烏 旅人、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王、氷織 羊、糸師 冴、オリヴァ・愛空）

サイズ：（約）14×14cm フレームパーツ：（約）93×61mm 支えパーツ：（約）78×40mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼ちびとこ アクリルカード2枚セット

※画像は「潔 世一 ちびとこ アクリルカード2枚セット」を使用しております。

潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、烏 旅人、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王、氷織 羊、糸師 冴、オリヴァ・愛空が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルカード2枚セットに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,430(税込)

種類 ：全10種（潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、烏 旅人、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王、氷織 羊、糸師 冴、オリヴァ・愛空）

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会