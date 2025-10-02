Virtuozzo、GMOクラウドALTUS Advanceシリーズに採用：日本向け高性能ソブリンクラウド

Virtuozzo株式会社

この提携により、「 GMOクラウド ALTUS Advanceシリーズ」の提供が開始されます。ALTUS Advanceシリーズは、高性能ストレージを統合した包括的なインフラストラクチャ管理プラットフォームであるVirtuozzo Hybrid Infrastructureを基盤とする次世代IaaSクラウドサービスです。Virtuozzo Hybrid Infrastructureの採用により、GMOクラウドはスピード、柔軟性、信頼性、そして運用効率を一つのプラットフォームで実現するサービスを提供します。

ALTUS Advanceシリーズは、強力なコンピューティングリソース、比類のないストレージ パフォーマンス、広範なマネージド サービス、完全に再販業者に対応したエコシステムを提供することで、あらゆる規模の日本企業の進化するニーズに対応するように設計されています。

Virtuozzoハイブリッドインフラストラクチャのメリットを解き放つ

Virtuozzo Hybrid Infrastructureにより、サービス プロバイダーは次のことが可能になります。

- 単一の直感的なプラットフォームにインフラストラクチャ管理を統合します。- コンピューティングとネットワークと緊密に統合された高性能のソフトウェア定義ストレージを提供します。- 運用の複雑さとコストを削減しながら、サービスを簡単に拡張できます。- ハイパースケーラーや従来の仮想化ベンダーと競合できる経済性を備えた、独自のブランド クラウド ソリューションを立ち上げます。

GMOグローバルサイン・ホールディングスは、Virtuozzo Hybrid Infrastructureを選択することで、エンタープライズグレードのパフォーマンスとサービスプロバイダーの経済性を兼ね備えた基盤を構築し、ALTUS Advanceシリーズがあらゆる業界の企業ニーズに対応できるようにしました。

ALTUS Advanceシリーズの主な特徴

ALTUS Advanceシリーズの中核を成すのは、強力なコンピューティングリソースと高性能ストレージであり、主要国産クラウドの中でもトップレベルの速度を実現します。これにより、分析からデジタルビジネスアプリケーションまで、最も要求の厳しいワークロードを処理できる安定したパフォーマンスとキャパシティが確保されます。

GMOクラウドの60種類を超えるマネージドサービスポートフォリオを擁するALTUS Advanceシリーズは、導入・移行からセキュリティ対策、運用管理まで、運用のあらゆる段階をサポートします。この幅広いサービス展開により、ALTUS Advanceシリーズは日本で最も包括的なマネージドサービスクラウドとなり、国産クラウドマネージドメニュー提供数No.1※を誇ります。GMOクラウドの機能を拡張するとともに、社内ITチームの負担を軽減し、コスト予測の精度を維持します。

※2025年8月時点、TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ。本調査は、「クラウドビジネス研究会報告書（国際大学グローバル・コミュニケーション・センター）」の国産パブリッククラウド計17サービスを対象に調査実施しております。

ALTUS Advanceシリーズでは、最大32コアのvCPUと256GiBのRAMを搭載した柔軟な構成の122種類のサーバープランを提供しており、企業はあらゆる要件に合わせてコンピューティングリソースとメモリリソースを拡張できます。さらに、再販業者向けポータルと24時間365日体制のテクニカルサポートを組み合わせることで、このサービスは、日本における次世代のソブリンクラウドを定義する俊敏性、信頼性、そしてパートナー主導のモデルを実現します。

GMOグローバルサイン・ホールディングスのサービス運用部クラウドホスティング開発セクションチーフの島田充氏は次のように述べています。

「今回、GMOクラウド ALTUS Advanceシリーズ をリリースする主たる目的は、高速かつ安定したパフォーマンスを実現しながら、様々なニーズに合わせて構築されたクラウドサービスにてビジネスの成長を支援することです。

VirtuozzoのVirtuozzo Hybrid Infrastructure（VHI）にて、この新しいクラウドサービス基盤を構築したことにより、リーズナブルな価格、管理コストの低減、柔軟性と信頼性という様々な要件を満たしながら、特にストレージのI/O速度を大幅に強化することができました。

また、VHIの採用に伴い、導入・移行・監視・運用などあらゆる運用フェーズに対応するマネージドサービスメニューをそろえる事ができました。」

VirtuozzoのCOOであるJan-Jaap Jager氏は次のようにコメントしています。

「GMOクラウド ALTUS Advanceシリーズは、サービスプロバイダーがVirtuozzoハイブリッドインフラストラクチャを活用して、強力で柔軟性が高く、コスト効率の高いローカルクラウドサービスを提供できることを示す素晴らしい例です。GMOクラウドは日本における新たなスタンダードを確立し、パートナーと顧客に真に信頼できるプラットフォームを提供しています。私たちは、彼らのテクノロジーパートナーとして、この道のりに携われることを誇りに思います。」

GMOクラウドは、サービス開始を記念して、ALTUS Advanceシリーズの新規顧客全員に30,000円の割引を提供いたします。詳細はGMOクラウドのウェブサイト(https://altus.gmocloud.com/)をご覧ください。

Virtuozzo Hybrid Infrastructure(https://www.virtuozzo.com/jp/) に関するお問い合わせは、下記までお問い合わせください

Virtuozzo株式会社 電話：03-4588-2727 メールアドレス：info-japan@virtuozzo.com

ウェビナーを開催いたします、参加ご希望の方はこちらより(https://events.teams.microsoft.com/event/5dc562d5-1000-4c32-8794-bf1b3e31da76@0bc7f26d-0264-416e-a6fc-8352af79c58f)ご登録ください