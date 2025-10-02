“甘辛総選挙”アナタはどちら派？甘党派？辛党派？大決戦　 プレゼントキャンペーンを開催

ラオックス・グローバルリテーリング株式会社 （本社：東京都港区 代表取締役：西井剛）は、北海道の魅力を発信する専門店「北海道SNOW＆SWEETS」にて、「“甘辛総選挙”アナタはどちら派？甘党派？辛党派？大決戦」 プレゼントキャンペーンを、2025年10月01日（水）から開催いたします。

ラオックスホールディングス株式会社

当店で人気のある甘いスイーツと辛いレトルトカレーの総選挙！

「甘党派」「辛党派」それぞれ総選挙代表投票数が多かった党派の皆様には、全員に商品のプレゼントをいたします。皆様の投票をお待ちしています！！

～キャンペーン概要～

【投票期間】

2025年10月1日（水）～10月15日（水）

【投票方法】

「北海道SNOW＆SWEETS」公式アプリから代表商品のいずれかを選択して投票

※お一人様１回のみ有効

「北海道SNOW＆SWEETS」公式アプリ

【結果発表】

2025年10月16日（木）

※アプリにて引換券を進呈



【プレゼント受取期間】

2025年10月17日（金）～10月31日（金）



【プレゼント受取店舗】

北海道SNOW＆SWEETS 秋葉原店・銀座店 / LAOX 浅草店

ラオックス・グローバルリテーリング株式会社（https://laox-globalretailing.co.jp/）

ラオックスグループの一員として、国内のリテール事業を展開している企業です。特に日本国内での小売業を中心に、訪日外国人観光客向けビジネスに注力しつつ、より広い顧客層へのサービス提供を目指しています。また、環境問題やサステナビリティにも関心を持ち、持続可能な社会への貢献を目指している企業です。