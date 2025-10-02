“甘辛総選挙”アナタはどちら派？甘党派？辛党派？大決戦 プレゼントキャンペーンを開催
ラオックスホールディングス株式会社
ラオックス・グローバルリテーリング株式会社 （本社：東京都港区 代表取締役：西井剛）は、北海道の魅力を発信する専門店「北海道SNOW＆SWEETS」にて、「“甘辛総選挙”アナタはどちら派？甘党派？辛党派？大決戦」 プレゼントキャンペーンを、2025年10月01日（水）から開催いたします。
当店で人気のある甘いスイーツと辛いレトルトカレーの総選挙！
「甘党派」「辛党派」それぞれ総選挙代表投票数が多かった党派の皆様には、全員に商品のプレゼントをいたします。皆様の投票をお待ちしています！！
～キャンペーン概要～
【投票期間】
2025年10月1日（水）～10月15日（水）
【投票方法】
「北海道SNOW＆SWEETS」公式アプリから代表商品のいずれかを選択して投票
※お一人様１回のみ有効
「北海道SNOW＆SWEETS」公式アプリ
【結果発表】
2025年10月16日（木）
※アプリにて引換券を進呈
【プレゼント受取期間】
2025年10月17日（金）～10月31日（金）
【プレゼント受取店舗】
北海道SNOW＆SWEETS 秋葉原店・銀座店 / LAOX 浅草店
ラオックス・グローバルリテーリング株式会社（https://laox-globalretailing.co.jp/）
ラオックスグループの一員として、国内のリテール事業を展開している企業です。特に日本国内での小売業を中心に、訪日外国人観光客向けビジネスに注力しつつ、より広い顧客層へのサービス提供を目指しています。また、環境問題やサステナビリティにも関心を持ち、持続可能な社会への貢献を目指している企業です。