「沖縄中央高等学校」開校のお知らせ～2025年10月1日に開校式を開催～

学校法人 中央国際学園が新設する広域通信制課程・普通科（単位制）高等学校「沖縄中央高等学校」が、2025年9月26日付で沖縄県知事より設置認可を受け、2025年10月1日に学校法人 中央国際学園として2校目の通信制高校が沖縄県 宮古島市に開校いたしました。

学校法人 中央国際学園は、2013年より千葉県御宿町にある広域通信制高校・中央国際高等学校を運営しており、「沖縄中央高等学校」は2校目となります。

学校法人中央国際学園では、開校以来一貫して、「社会で生き抜く力を身につける」を教育理念に掲げ、生徒ひとり一人がそれぞれの個性を育み社会で活躍できるよう、教育活動を行っております。本校がある千葉県御宿町の集中スクーリングには、毎年のべ5,000人以上の生徒が参加。海と山に囲まれた御宿町の地元の方と連携しながら農業体験や漁業体験などの体験型授業を行ってきました。

「沖縄中央高等学校」は、沖縄県宮古島市にはじめての通信制高校であり、宮古島市制施工20周年目に誕生します。「沖縄中央高等学校」の本校は宮古島市伊良部地区にある旧伊良部高等学校の廃校跡地を活用します。「地域連携」「体験型授業」など、これまでの経験と実績を活かし、宮古島市の協力を得て地域社会と深く関わっていきます。生徒たちは「実践的キャリア教育」の一環として、人手不足や後継者不足の課題を抱える地域の農業や漁業に携わる方々からご指導をいただきながら学んでいきます。また、地域の方から与えていただくだけでなく、「沖縄中央高等学校」を地域の憩いの場として活用して欲しいと考えています。

写真左:斉藤 守理事長、同右:宮古島市 嘉数 登市長。

学校法人 中央国際学園には、全国に32の提携キャンパスがあり(2025年9月時点)、「沖縄中央高等学校」の校舎は約5,000人の生徒が集中スクーリングの会場として使用します。「沖縄中央高等学校」のスクーリングでは、宮古島市内での農業体験や漁業体験など、生徒が地域の魅力を体験できるさまざまなプログラムを実施する予定です。

「沖縄中央高等学校」の校長には、宮古島で生まれ育ち、市内の中学校、高等学校の校長経験がある宮国幸夫が就任いたします。

また、2025年10月1日には、「沖縄中央高等学校 体育館」にて開校式を開催いたしました。

開校式には、宮古島市の嘉数 登 (かかず のぼる)市長、沖縄県出身で、内閣府大臣政務官 兼復興大臣政務官である今井絵理子参議院議員らにご列席いただいたほか、地元の多くの方々にご参列いただきました。

開校式の司会を務めていただいたのは、宮古島の観光大使でもあるお笑いタレントの千原ジュニアさん。開会式はテープカットや鏡割り、多くの方々からのお祝いの言葉をいただいたほか、地元の団体のエイサー披露や三線ライブも行われました。最後には全員でのカチャーシで締めくくり、大いに盛り上がりました。

開校式での鏡割り。(写真左から宮国幸夫校長、参議院議員 今井絵理子様、斉藤守理事長、宮古島市教育委員会 教育長 宮城克典様、沖縄県教育庁総務課教育企画室 室長 当間四克様)司会を務めていただいた千原ジュニアさん。テープカットの様子。宮古島市の嘉数 登市長。参議院議員 今井絵理子様沖縄県教育庁総務課教育企画室 室長 当間四克様。千葉大学 名誉教授 明石要一様。中央国際学園 学習等支援施設 スクールアドバイザー/外部理事 鈴木おさむさん。中央国際学園 学習等支援施設 名誉学院長 北澤豪さん。全員でカチャーシ。集合写真。

「沖縄中央高等学校」は、地域から愛される高校を、地域の方々と共に創り上げることを願っています。

【学校概要】

学校名 ： 沖縄中央高等学校

所在地 ： 〒906-0501 沖縄県宮古島市伊良部字前里添1079-1(旧 伊良部高等学校 跡地)

校長 : 宮国幸夫

開校日 : 2025年10月1日

課程 : 単位制・通信制課程（広域）

学科 : 普通科

URL : https://www.chuo-kokusai.ac.jp/okinawa/

【法人概要】

法人名 ： 学校法人 中央国際学園

所在地 ： 〒299-5102 千葉県夷隅郡御宿町久保1528

理事長 ： 斉藤 守

創立 ： 2013年10月

URL ： https://chuo-kokusai.ac.jp/

事業内容 ： 広域通信制高校の運営

お問合せ : info@chuo-kokusai.ac.jp